Lanzan “Grupo de Acción contra la Violencia de Género” en El Salvador

Este sábado 30 de enero se realizó el lanzamiento del Grupo de Acción contra la Violencia de Género, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). El Grupo de Acción contra la Violencia de Género tiene como principal objetivo aportar a la disminución de este tipo de violencia, al cual califican como un problema social que vulnera los Derechos Humanos.

El grupo pretende hacer aportes desde actividades educativas y creativas con participación de la sociedad civil quienes son representantes de diferentes municipios de los departamentos de El Salvador entre los que destacan La Unión, Usulután, La Paz, San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán.

El Grupo de Acción contra la Violencia de Género también estará dirigido a monitorear, denunciar, orientar y asesorar a toda persona que esté atravesando una situación de violencia. Para eso, brindarán herramientas de educación sobre procedimientos y mecanismos de denuncia para los sectores más vulnerables.

Por su parte, la CDHES manifestó su apoyo a la iniciativa y expresó que "se suman desde su campo de los Derechos Humanos y brindarán información, conocimiento y acompañamiento a comunidades u otros grupos que voluntariamente deseen aportar al tema".

Durante el lanzamiento, el Grupo de Acción contra la Violencia de Género hizo un llamado a las autoridades de El Salvador a poner más énfasis en la problemática de violencia de género, así también pidieron a la población ser solidarios y denunciar los hechos de violencia que se generen en su entorno; hogar, trabajo, estudios.

Por otro lado, también instaron a las mujeres a denunciar sin miedo cualquier abuso que sufran y a no tolerar ningún maltrato hacia su persona.

Nosotros vemos la necesidad de dar acompañamiento a todas estas mujeres que sufren violencia a nivel nacional. Es necesario empoderar a las mujeres a que denuncien ya que las instituciones no reaccionan si nosotros como sociedad civil no nos empoderamos y exigimos nuestros derechos... Algunas mujeres no se atreven (a denunciar) porque se sienten solas y vulneradas, entonces ese es uno de los objetivos por los que nace este grupo de acción, comentó Nora Alicia Pérez, miembro del Grupo de Acción contra la Violencia de Género.