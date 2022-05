Lanzan caminata para recolectar fondos en beneficio de niñez con insuficiencia renal

Con una caminata denominada “Muévete para la salud”, la Asociación Salvadoreña de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios (ASQUIFARH) y la Asociación General de Estudiantes de Química y Farmacia "Benjamín Orozco" (AGEFQBO), de la Universidad de El Salvador (UES), buscan recolectar fondos para garantizar tratamientos médicos a niñez que padece insuficiencia renal.

El jefe de Nefrología del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom", Carlos Henríquez, indicó que los fondos recaudados servirán para brindar recursos a las familias de niños que enfrentan una insuficiencia renal.

“Hay gente que viene de áreas inaccesibles y que no tiene las condiciones mínimas necesarias para mandar a este niño de nuevo a la casa con una terapia. Los niños deben de estar en su casa con su familia no en los hospitales, las diálisis hospitalarias no son la salida a la enfermedad renal entonces muchos de los niños no se pueden ir a su casa pero no tienen las condiciones para irse para su casa, esto es para poder ayudar a todos esos niños”, dijo Henríquez este jueves, en conferencia de prensa.

El médico agradeció la iniciativa de las asociaciones para brindar apoyo a las familias de los pacientes. Con los fondos recaudados intentarán adecuar espacios en las casas de niños para que puedan tener las diálisis en sus viviendas.

Para participar en la caminata, las organizaciones piden una donación de $15 por persona. Esta actividad se realizará en el Parque Bicentenario el próximo 5 de junio a las 6:30 de la mañana y también habrá una carrera para personas desde los 15 hasta los 60 años de edad, a las 6:00 de la mañana de ese día. Los asistentes al evento pueden llevar a sus mascotas.

Wendy Osorio , presidenta de ASQUIFARH, hizo el llamado a la población salvadoreña a participar en la caminata para ayudar a padres de familia que no pueden adquirir medicamentos para los infantes.

“En las categorías sí van a haber premiación tanto a masculino y femenino en primer y segundo y tercer lugar. La premiación consiste en una dotación del apoyo de patrocinadores y un trofeo, medalla de participación y un kit. La gente que quiera participar podrá ingresar por el portón del Parque Bicentenario de Cancillería”, explicó.

La caminata será de 2 kilómetros y la carrera de 8 kilómetros. La iniciativa inició en 2019, pero se suspendió en 2020 por la pandemia de covid-19.