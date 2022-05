Lanzan campaña contra la transfobia, homofobia y bifobia

La Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+) lanzó este martes la campaña “Justicia para Todas y Todes”, por el Día Internacional contra la transfobia, bifobia y homofobia, que se conmemora este 17 de mayo.

En 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la palabra “homosexualidad” de la clasificación internacional de enfermedades mentales y declaró el Día Internacional contra la Transfobia, Homofobia y Bifobia.

En este contexto, REDCA+ pretende hacer un llamado a la solidaridad, la inclusión y respeto de los derechos humanos de las personas con VIH, población clave y personas LGTBIQ+, ya que hasta la fecha, señalan, la discriminación y exclusión a las personas portadoras del virus sigue vigente en la sociedad.

Bessy Díaz, de REDCA+, relató que cuando ella fue diagnosticada con VIH sufrió de estigma y discriminación, “se me estigmatizaba, se me daba un trato diferenciado”, dijo. “ El ser humano no se mide por la orientación sexual, sino por los valores que podamos tener”, agregó.

Por su parte, Otoniel Ramírez, director ejecutivo de REDCA+, aseguró que la discriminación y estigma se agudiza doblemente: “Cuando se es una persona con VIH, eres de la población clave, no tienes un trabajo, es un sin número de cuestiones y aquí intervienen las determinantes sociales”, expresó.

Además, afirmó que actualmente hay una deuda con la población LGTBIQ+, ya que no existen datos actualizados ni desagregados por grupos poblaciones ni tampoco existen informes actualizados sobre cómo está su situación.

En ese sentido, la organización explicó que parte de los mensajes claves de la campaña es crear mejores condiciones de vida para las personas con VIH y otras poblaciones claves, así como exigir mecanismos regionales y nacionales para el mapeo, monitoreo y movilización para la financiación doméstica para intervención hacia esta población.

Algunas de las actividades que estarán realizando como parte de la campaña son: publicaciones en redes sociales para la reivindicación de los derechos humanos y rechazo a la homofobia, transfobia y bifobia, transmisión de cuñas radiales y entrevistas digitales.

También la difusión de audiovisuales cortos para visibilizar las realidades de discriminación que viven, la difusión de spot animados para dar a conocer la situación de las personas con VIH, poblaciones claves y LGTBIQ+.