Lanzan cuestionamientos a Reglamento de Ley Bitcóin

El reglamento de la ley Bitcóin fue publicado por el gobierno de El Salvador en el Diario Oficial del pasado 27 de agosto. El mismo cuenta con apenas ocho artículos, los cuales fueron cuestionados por legisladores de oposición al considerar que no aclaran las dudas que estaban abiertas tras la aprobación de la ley, hace tres meses.

Los diputados opinaron que el gobierno elaboró el reglamento más por salir del trámite que por aclarar las dudas sobre el uso de la criptomoneda. Según los legisladores, temas como la obligatoriedad en el uso del bitcóin (que el oficialismo se ha esmerado en decir que no es tal) no es abordado; o, por ejemplo, no establecer ninguna medida para prevenir que la criptomoneda se use para lavar dinero. Lo único que dice para esto último es que quieren provean el servicio deben aplicar mecanismos para prevenir el lavado.

Debido a esos detalles, los diputados René Portillo Cuadra (ARENA) y Anabel Belloso (FMLN) coincidieron en que el reglamento refleja la improvisación del GOES en el tema.

“La improvisación con que están haciendo la implementación del Bitcóin es evidente, el reglamento que pusieron en vigencia solo refleja que no tienen un plan, no resuelve absolutamente nada las dudas que tiene la población sobre la implementación”, comentó Portillo Cuadra.

Por su parte, Belloso cuestionó que el GOES delegue en otros la responsabilidad de trabajar para prevenir el delito de lavado de dinero en el uso del Bitcóin. “Es un paraíso para poder lavar dinero, para que grupos criminales laven su dinero y también, podría decirse, el que es producto de actos de corrupción. Que se delegue una responsabilidad que claramente está definida en las instancias correspondientes, incluso teniendo un marco normativo en el país que podría regular desde la ley estos temas, que formamos parte de la GAFI, no puede ser que se esté delegando eso. Es prácticamente dejar en manos y ser juez y parte a quienes van a estar en la implementación”, criticó.

Luego, también la economista Tatiana Marroquín consideró que el reglamento no aclara vacíos, sino que es contradictorio y abre nuevas dudas. Por ejemplo, menciona que el artículo 6 asegura que los bancos no están obligados a prestar servicios a proveedores de Bitcóin, pero luego, en el artículo 7, dice que “deben” prestarlos para la billetera digital del Estado, la “chivo wallet”.

“Existe poca claridad a qué se refiere en términos tecnológicos y financieros con que los bancos deben prestar sus servicios como 'plataformas de intercambio'. ¿Es solo poder conectar sus plataformas a la de la billetera? ¿o se refiere a poder hacer transacciones a través de las plataformas de los Bancos? En cualquiera de los dos casos si existe un vacio entre los dos artículos que puede llevar a una contradicción”, cuestionó Marroquín.

“Me parece que quiénes están al frente de este proyecto no entienden de temas financieros o económicos de la forma en que se debería. Si obligan a los bancos a dar un servicio nuevo, con tecnología que necesita nuevas infraestructuras pero sin comisión, lo que harán los bancos es trasladar de alguna manera ese costo al ahorrante, o al menos intentarán hacerlo. Ya sea vía intereses o aumentando comisión por otros servicios. Lo correcto es establecer un proceso de contratación de servicios especiales para el manejo de la billetera electrónica y quien voluntariamente decida conectar pague por el servicio si es que se requiere de otro tipo de tecnología o infraestructura para poder hacer la conexión. De esa manera no se entorpece el funcionamiento de los productos bancarios diferenciados”, agregó la economista.