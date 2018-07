Lanzan protocolo de actuación conjunta entre Fuerza Armada y PNC

Un “Protocolo de Actuación Conjunta” entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) fue lanzado hoy.

Este nuevo protocolo cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de Estados Unidos en El Salvador.

El Ministerio de Defensa informó que el protocolo tiene como finalidad “unificar criterios entre la PNC y la FAES en operaciones antidelincuenciales, asegurando el cumplimiento de la ley y potenciando la capacidad operativa.

Dicho protocolo contempla “aspectos de prevención, combate al delito y lucha contra la corrupción” así como “el apego a la ley y respeto a los Derechos Humanos”, agregó la institución.

Para el director de la PNC, Howard Cotto, “lo que tenemos hoy es un salto de calidad”. Mientras, la UNODC dijo que es el primer protocolo de este tipo que se firma en el norte de Centroamérica.

Por su parte, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, dijo durante el lanzamiento que las reformas hechas tras los Acuerdos de Paz en El Salvador se hicieron “de forma muy garantista” y “las bandas comenzaron a superar en su poder de fuego a la PNC”.

“Pareciera que estamos controlando el problema de las pandillas, pero no en la celeridad que quisiéramos. Me preguntó el representante de la UNODC si la población aprobaba el trabajo de la FAES, le dije que sí, no solo lo aprueba, lo exige”, expresó Payés.

Además, manifestó que las fuerzas de Seguridad están operando “en un área gris, en la que no se sabe si el problema de las pandillas es un conflicto de baja intensidad o un problema de seguridad pública”.