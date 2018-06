Lapidan a hombre en cantón Liévano

El cadáver de un hombre fue encontrado ayer a las 9 de la mañana en el caserío Santa Catalina, del cantón Liévano, ubicado al norte de Zacatecoluca, en La Paz. Según la Policía Nacional Civil (PNC), el fallecido tenía golpes contundentes en la cabeza, lo que le habría causado la muerte.

La víctima no pudo ser identificada debido a que no se le encontraron documentos personales y en la zona los habitantes no lo conocían, pero se cree que tenía entre 20 y 25 años de edad, comentó una fuente policial.

“La persona fallecida vestía pantalón azul, camiseta blanca, zapatos color verde con azul y calcetines blancos. No es reconocido en el lugar y tampoco portaba documentos”, indicó.

Agregó que por el momento se desconoce si el joven tendría alguna vinculación con pandillas, pero que casos similares han ocurrido en los últimos meses. Las personas han sido privadas de libertad en otras zonas y luego aparecen asesinadas; sin embargo, no especificaron si había denuncias de desaparecidos.

“Se reportó al 911 que había un hombre sin vida, al llegar se verificó el hallazgo. Luego de la inspección, se conoció que fue lapidado. Los golpes los tenía en el cráneo”, detalló la fuente.

En La Paz, varios hechos coinciden con el modus operandi en muertes de pandilleros relacionadas por la PNC con la pugna interna que enfrenta la estructura terrorista que delinque en Zacatecoluca.

El martes pasado, Enrique Alfredo López, de 34 años, fue encontrado muerto en la calle a La Periquera, en el cantón San Francisco Angulo, de Tecoluca, San Vicente. Se trataba de un pandillero residente en el cantón El Espino Abajo, de Zacatecoluca, La Paz, a quien sujetos desconocidos privaron de libertad y fueron a dejar el cadáver al lugar donde fue localizado.

Por otra parte, Ángel Lara Valencia, de 43 años, fue asesinado en el cantón Platanares, municipio de Jutiapa, en Cabañas. Según la PNC, el asesinato fue cometido el jueves en horas de la noche. El cadáver fue encontrado en un predio baldío, en un potrero, y tenía múltiples lesiones en la cabeza causadas con arma blanca. Vecinos del área avisaron a la policía, que llegó a realizar la inspección de la escena.