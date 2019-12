Lapidan a hombre en zona rural de Huizúcar

Eduardo Enrique Palacios Cornejo, de 35 años, fue asesinado ayer por la mañana en el cantón La Lima del municipio de Huizúcar, del departamento de La Libertad, en el lugar conocido como "Pata de Gallina", confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

Uno de los agentes del puesto de Huizúcar, en las cercanías de la escena del crimen, dijo que el Sistema de Emergencias 911 les avisó de la muerte violenta alrededor de las seis de la mañana.

Agentes oculares y periciales dijeron que Eduardo tenía varias lesiones producidas por piedras en varias partes del cuerpo, por lo que sospechan fue lapidado. Uno de los agentes de Huizúcar agregó que la causa de muerte sería determinada en la autopsia a cargo del Instituto de Medicina Legal (IML) por las diferentes lesiones que tenía la víctima.

Eduardo, según el agente destacado en Huizúcar, vivía por la zona y fue identificado por los vecinos, sin embargo, negó tener indicios del o los posibles responsables del hecho.

"Si estaba, o no, relacionado con los pandilleros de la zona no le puedo decir, pero es lo más probable por la edad. Pero, a simple vista no pareciera, ni lo tenemos registrado como delincuente. Lo que sí creemos es que los autores fueron varios, debido a las múltiples lesiones que recibió", agregó otro de los agentes cercanos al caso.