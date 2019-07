Largas filas por programa de visas de trabajo

Cientos de personas han madrugado los últimos tres días para sumarse a las largas filas en la afueras de las oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo (MINTRAB) en La Unión, con el objetivo de lograr un cupo para aplicar al futuro programa de visas laborales en Estados Unidos (EUA) que está siendo gestionado por el Gobierno.

Entre la multitud se cuentan personas de las zonas rurales y urbanas de La Unión, desde obreros hasta profesionales que, debido a la situación de desempleo o bajos salarios en el país, han decido iniciar el proceso con la intención de ser seleccionados para ir a realizar trabajos en la agricultura en EUA.

"Yo me he dedicado a cultivar maíz, frijoles, maicillo, tomate y chile y esperamos se nos dé una oportunidad para ir a trabajar en Estados Unidos, porque acá no se encuentra trabajo y cuando se halla (encuentra) los salarios son bien bajos", comentó José Santos Quinteros, que llegó ayer desde el cantón Loma Larga junto con su hijo de 20 años que también aplicó por una visa.

En las largas filas también se encuentran familias completas que buscan que por lo menos uno de sus miembros resulte seleccionado y pueda viajar de manera legal al país del Norte, y trabajar, aunque también es evidente que la mayoría de interesados en el programa son hombres.

Entre lunes y martes anteriores las oficinas del MINTRAB en La Unión han recibido un estimado de 1,000 aspirantes, aunque se espera que solo de este departamento apliquen unos 5,000 mil durante esta semana que durará la inscripción.

"Nosotros lo que queremos es ir a trabajar y aunque yo acá solo he trabajado en oficios domésticos, pero sé que puedo desempeñar cualquier trabajo decente", dijo Evangelista Hernández.

En principio el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha dejado entrever que el programa será enfocado a agricultores de la zona rural del país, y los que resulten precalificados serán capacitados por el MINTRAB y posteriormente serán evaluados por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

mil solicitudes se podrían recibir esta semana en las oficinas unionenses.