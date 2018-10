Las Bases del PCN reiteran respaldo a Calleja y Lazo

La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, iniciaron ayer la campaña electoral con una serie de actos junto con militantes de los diferentes partidos políticos a los que representan en la coalición: ARENA, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña.

Las bases del PCN en San Pedro Perulapán (Cuscatlán) mostraron su apoyo a la fórmula Calleja-Lazo, a quienes demostraron que el apoyo no solo es desde la cúpula del partido.

"Este día damos inicio a la campaña presidencial y queremos agradecerle al PCN por mostrarnos su apoyo y sumarse al esfuerzo de la construcción de un mejor El Salvador, en donde cabemos todos los salvadoreños que creemos en la libertad y la democracia", dijo el candidato a presidente por medio de un comunicado emitido por su departamento de prensa.

"En estos días estaremos dando a conocer nuestras primeras propuestas; ese es el verdadero banderillazo de salida en esta contienda electoral. Queremos que esta campaña se centre en propuestas, pero propuestas apegadas a la realidad, serias, que les den a los salvadoreños una idea de lo que haría cada fórmula al llegar a la presidencia y en base a eso podrán elegir a su presidente", agregó el presidenciable.

Entre tanto, Lazo comentó ante los pecenistas que "todos los que estamos aquí presentes amamos El Salvador y a todos nos duele ver el estado actual del país; la política no es para uno servirse, no es para hacerse famoso, la política es para servir al pueblo".

Por su parte, el secretario del partido, Manuel Rodríguez, así como el diputado del departamento Mario Ponce y la diputada suplente Sarita Carrillo hicieron un llamado a los militantes pecenistas a doblar esfuerzos para buscar la victoria en la elección del próximo 3 de febrero.

"Me duele cada vez que uno de ustedes me dice que no le alcanza para pagar la cuota de la casa, que no tiene para vivir. Este no es un país que merece que las personas estén luchando cada día por qué comer. Aspiro a que este país empiece a tomar un camino que nos lleve a que nuestra familia viva mejor, y ese es el camino que nosotros ofrecemos", externó Calleja, quien agregó que en los próximos días dará a conocer mayores detalles de sus propuestas.