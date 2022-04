Las Reformas firmadas por la Asamblea tienen irregularidades

Ilegalidades señalan abogados a los decretos que la Asamblea Legislativa aprobó la noche del miércoles anterior y que modifican leyes en materia de seguridad pública.

A petición de la Presidencia de la República, a través del ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Asamblea aprobó ocho propuestas de nuevas leyes o de reformas a unas ya existentes.

El procedimiento fue hecho con dispensa de trámite, argumentando que debían agilizar la aplicación de las medidas solicitadas. La dispensa de trámite es un recurso al que continuamente ha acudido el oficialismo en la actual legislatura.

Con la justificación de que requerían estas medidas con urgencia, la Presidencia planteó en los decretos que entran en vigencia una vez publicados en el Diario Oficial (DO).

Al respecto, la abogada Ruth López hace una objeción basada en el artículo 140 de la Constitución.

"Ninguna ley obliga sino en virtud de su promulgación y publicación. Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria deberán transcurrir, por lo menos, ocho días después de su publicación. Este plazo podrá ampliarse, pero no restringirse", establece el mencionado apartado constitucional.

"¿Yo me pregunto quién será el genio jurídico que hizo esas reformas?... ¿Lo hacen a propósito o es que nadie sabe nada ahí?", cuestionó la abogada, al señalar que los decretos aprobados dicen que su vigencia comienza desde su publicación en el Diario Oficial. Contrario a lo legal.

Por su parte, el abogado Enrique Anaya hace referencia al discurso que manejan funcionarios del gobierno en cuanto a que las reformas aprobadas al Código Procesal Penal y al Código Penal tienen efecto de retroactividad; es decir, que esas disposiciones podrán ser aplicadas a hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de las reformas.

El experto explica que ese es un tema que ya la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dirimió hace algunos años.

"Me entero que algunos funcionarios del régimen fascista que nos desgobierna aseguran que las reformas penales y procesales penales aprobadas ayer por la AL, tienen efecto retroactivo, por ser de orden público: ¡Falso!", enfatiza el abogado y continúa: "que una ley se declare de orden público no le confiere, por esa sola circunstancia, efecto retroactivo... En todo caso, en materia penal (y comprende el proceso penal), la ley únicamente tiene efecto retroactivo si es favorable al imputado, lo que no sucede con las reformas aprobadas ayer (el miércoles)".

De acuerdo con Anaya, el gobierno no respeta las normativas que regulan el proceso de formación de ley y a raíz de esto cae en violaciones a los derechos humanos.

"Sé que al régimen le da igual la Constitución y las leyes, que les estorban y no cumplen ni sus propias reglas, pero eso no obsta a denunciar la falsedad y la estulticia de los impresentables voceros y acólitos de violaciones de derechos", sentencia Anaya.

Reformas con aval

En la sesión extraordinaria del miércoles, la segunda hecha por la Asamblea en menos de una semana, los diputados aprobaron cuatro iniciativas destinadas a reformar igual número de leyes que están estrechamente relacionadas al trabajo de las instituciones de seguridad pública.

A la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, los diputados le aprobaron la incorporación de un inciso que establece que si un delito que esa ley aborda es cometido por un integrante de pandillas u otra agrupación criminal, "serán sancionados con prisión de veinte a treinta años".

El cambio lo incorporan al artículo 5 de la mencionada normativa. Es la única reforma hecha en dicha normativa.

Otra ley que intervinieron es la Ley Especial contra el Delito de Extorsión. En este caso, los diputados aprobaron que las siguientes son conductas agravantes: si el hecho fue cometido por varios integrantes de una agrupación ilícita, si en el cometimiento se empleó a menores de edad, si el delito fue planificado u ordenado desde una cárcel nacional o internacional, si el hecho es cometido contra parientes o contra una persona de confianza, si el hecho es cometido por un funcionario o contra un funcionario, si la acción incluye una amenaza contra la víctima, si el hecho es cometido utilizando medios para el tráfico de telecomunicaciones o si incluye la utilización de cualquier tipo de arma.

En estos casos, la sanción puede aumentar hasta en una tercera parte de lo máximo establecido.

Luego, la Asamblea aprobó que la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo incluya una definición sobre "organizaciones terroristas". A partir de esto, establece que quienes pertenezcan a una organización de ese tipo "con el fin de realizar cualquiera de los delitos contemplados en la presente ley, serán sancionados con prisión de quince a veinte años", además agrega que "los organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas serán sancionados con prisión de treinta a cuarenta años".

El cuarto cuerpo normativo que reformaron es la Ley Penal Juvenil. Esta reforma es trascendental porque incorpora prisión para menores de edad, algo que no era parte de la ley.

"El juez impondrá pena de prisión, cuyo término máximo podrá ser de hasta veinte años cuando fuere cometida por un menor que hubiere cumplido dieciséis años y hasta de diez años cuando se tratare de un menor que hubiere cumplido doce años", dice la reforma aprobada.

Ante esta reforma, la experta en derechos humanos Celia Medrano señala que viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Esa regulación internacional establece que los Estados deben velar por que "ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad", también por que "ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda" y por que si un niño es privado de libertad debe ser tratado con humanidad y respeto.