"Las autoridades no son transparentes. El Gobierno pasado y el actual presentan el mismo comportamiento", Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, se refirió durante la entrevista matutina este viernes al informe presentado por Acción Ciudadana. Dicho documento revela que 3,878 declaraciones patrimoniales de servidores públicos del Órgano Ejecutivo e instituciones autónomas que ejercieron funciones en el quinquenio 2014–2019 todavía siguen sin ser presentadas.

"Las autoridades no son transparentes, ni Gobierno anterior ni el actual, presentan el mismo comportamiento. Los funcionarios presentan fuera de tiempo o no presentan su declaratoria. Vemos un estancamiento o un retroceso", puntualizó Escobar.

Escobar mencionó que en términos operativos no se visualiza una mejoría en la sección de Probidad, pese a que hay un incremento en las sanciones. "El Salvador es el país que tiene la menor cantidad de procesos iniciados y la menor cantidad de multas a los funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito. No vemos sanciones a quienes no declaran. No se observa una apuesta real del Ejecutivo ni Legislativo ni la Corte Suprema de Justicia para prevenir el enriquecimiento ilícito y fortalecer la sección de probidad", dijo.

Además, Escobar hizo énfasis en tres claves que, según Acción Ciudadana, deberían ser los pilares para un mejoramiento del sistema. "En primer lugar, fortalecer probidad. Modificar la ley para que los ciudadanos no se puedan postular si no han declarado correctamente y después que cada institucion pública debería establecer mayores controles para que se declare en los tiempos que corresponde", agregó.

Por otro lado, el representante de Acción Ciudadana enfatizó que no hay una correlación entre la infracción por no declarar ante Probidad y la multa, que es únicamente de $213.68. "Obviamente no hay una correlación entre la infracción y la sancion que se comete. La multa por la infracción. Al tener una multa tan baja puede motivar al funcionario a no cumplir con los tiempos de la delcaración. Se deberían establecer sanciones econonómicas más altas o inabilitar a servidores publicos que estan obligados a presentar su declaración y no lo hacen", explicó Escobar.

Acción Ciudadana continuará buscando reformas al sistema. Sin embargo, Escobar señaló que hay que tomar en cuenta que la actual Asamblea Legislativa no se caracteriza por ser a fin a las organizaciones de la Sociedad Civil. "Nosotros podríamos plantear una reforma, pero la pregunta es si se nos va a tomar en cuenta. Sobretodo porque es algo que les puede perjudicar a los funcionarios", finalizó.