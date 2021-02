"Las banderas políticas sirven para llegar al poder"

Rafael Amílcar Aguilar Alvarado tiene 54 años y ha sido alcalde del municipio de San Rafael Obrajuelo, La Paz, durante 24 años consecutivos. En su caso se aplica el dicho popular de que las personas votan por el candidato y no por el partido, ya que ha pertenecido a cuatro diferentes institutos políticos, y actualmente es uno de los candidatos que puntea en las encuestas para ganar el un nuevo periodo municipal en la próxima elección.

Llegó a la silla edilicia vistiendo la camisa del Partido de Concertación Nacional (PCN), en 1997, en el cual se mantuvo hasta el 2009. Pero en las elecciones de ese año resultó electo por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con la que gobernó un periodo más hasta el 2012; luego paso a formar parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hasta 2015. Posteriormente compitió bajo la bandera de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido en el que se mantiene hasta la fecha.

"Yo llegué a ser alcalde cuando tenía 30 años. En aquella época era bien conocido porque me gustaba mucho el fútbol, la gente me conoció de esa forma. Creo que compartir con la gente me ha ayudado a crear un vínculo con el pueblo. Hay alcaldes que llegan con sus grandes camionetas y guardaespaldas a cualquier lugar y en mi caso el único que me acompaña es Dios y mi equipo de trabajo", mencionó.

“Yo creo que compartir con las personas del pueblo me ha ayudado mucho a crear un vínculo con ellos”.



Amílcar Aguilar, Alcalde

Aseguró, que en estos 24 años, le ha apostado al deporte. En su segundo periodo construyó el primer estadio municipal y posteriormente el primer polideportivo con piscinas en toda la región de Los Nonualcos, obras que afirmó han sido del agrado de la gente.

"Desde un inicio supe que el deporte le da vida a un pueblo, hasta la fecha tenemos seis escuelas de fútbol las cuales ayudan a varios niños y jóvenes de San Rafael Obrajuelo y tenemos nueve espacios deportivos", agregó.

Otros proyectos que dijo que han sido representativos en su administración es la pavimentación de calles, ya que aseveró que San Rafael Obrajuelo cuenta con el 93% de la red vial pavimentada, lo que ha representado un crecimiento en el comercio local.

"La decisión de pavimentar los caminos vecinales del municipio surgió durante las consultas ciudadanas, ya que cuando llegábamos a los cantones y colonias la mayoría de las personas coincidía en que querían que les pavimentaran las calles, eso les da plusvalía. Luego pedían agua potable y alumbrado público, actualmente la mayoría de cantones tienen estos servicios", puntualizó.

El alcalde sostuvo que tiene claro que la situación política que se vive en el país no es la de hace dos décadas y que actualmente el atraso del FODES afectó los proyectos que tenían previstos ejecutar en estos meses. Manifestó que de llegar a ganer un nuevo periodo, remozará el centro histórico de la ciudad, pero eso dependerá de la voluntad popular, dijo.