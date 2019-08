Las claves de la situación jurídica de Enrique Rais, otro prófugo de la justicia salvadoreña

José Aquiles Enrique Rais enfrenta varios procesos judiciales en su contra desde el 2016. Uno de los más relevantes es por formar parte de una red de corrupción dentro del sistema judicial en el que exjueces, abogados y el exfiscal de la República, Luis Martínez (2012-2015), estaban involucrados.

Esta semana se dio a conocer que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador no puede procesar a Rais por este caso de corrupción. Las razones que la jueza de instrucción dio fue que la supuesta estructura de corrupción presenta indicios de ser crimen organizado y que el proceso debe llevarse a un tribunal especializado en casos de delincuencia organizada.

La situación judicial de Rais abarca una serie de acontecimientos acumulados en tres años desde que se giró su primera orden captura. Estos son algunos puntos claves del caso Rais, uno de los más polémicos de la justicia salvadoreña.



1. Delitos de falsedad ideológica, fraude procesal, cohecho activo

Martínez favorecía en casos judiciales a Rais a cambio de sobornos.

Foto de LA PRENSA/Archivo

En agosto 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó capturar a Enrique Rais por ser la cabeza de una red de corrupción y sobornos que involucraban a empresarios, abogados, ex fiscales y ex jueces. Once fueron los detenidos, incluídos su sobrino, Hugo Blanco Rais, y el ex fiscal general Martínez.

Rais estaba involucrado en procesos judiciales en los cuales él figuraba como víctima. Para salir favorecido, sobornó a funcionarios de la FGR y del Instituto de Medicina Legal (IML), para fabricar pruebas en contra de los demandados. Entre los afectados por estos procesos estaban Claudia Herrera y su esposo Mario Calderón, este último ex empleado de Rais.

El ex fiscal, Luis Martínez, está en prisión desde 2017 por delitos de corrupción. Foto de LA PRENSA/Archivo

2. La libertad y la recaptura

En el mismo mes, la jueza Evelyn Martínez del Séptimo de Paz de San Salvador, ordenó llevar el proceso de Rais y los 11 imputados restantes en libertad. Se ordenaron medidas sustitutivas como el pago de fianzas, mientras se llevaba el proceso. La jueza dijo en ese momento que no existía peligro de fuga, dado que habían demostrados tener arraigos en El Salvador.

En septiembre de 2016, la FGR pidió anular esa resolución. No fue hasta enero de 2017 que la Cámara Primero de lo Penal ordenó la recaptura de todos los involucrados incluyendo a Rais. Ese mismo día, 13 de enero de 2017, el exfiscal Martínez fue capturado. Días después se conoció oficialmente que Rais había escapado de El Salvador hacia República Dominicana en su avión privado.

3. El caso MIDES

El traspaso de las acciones de MIDES se hizo en el año 2013. Foto de LA PRENSA/Archivo

Enrique Rais hizo el traspaso del 90% de las acciones de la empresa Manejo Integral de Desechos Solidos (MIDES), pertenecientes a TRADESAL, hacia la sociedad Ovni Business El Salvador, en mayo de 2013. El traspaso era ilegal debido a que Rais aún debía $5 millones de la compra de las acciones a su anterior dueño, el canadiense Matteo Pasquale. Con él también tendría una disputa legal por esta razón.

En un inicio, la FGR intentó investigar este caso como lavado de dinero, ya que habían irregularidades entre las sociedades a las que se le habían transferido las acciones. La empresa Ovni Business El Salvador era dirigida por Enrique Guatemala, quien nuevamente traspasó estas acciones a otra empresa en Panamá, a nombre de Enrique Rais.

Para la Fiscalía era un vínculo importante ya que Guatemala estaba ligado a 30 empresas acusadas de lavado de dinero.

4. Nuevas acusaciones en su contra

Enrique Rais lleva dos años prófugo de la justicia salvadoreña. Foto de LA PRENSA/Archivo.

En enero de 2019, la FGR agrega otra acusación en contra del prófugo Rais. Esta vez por fabricar y manipular pruebas a su favor en el caso que tenía contra sus ex socios canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti.

Luis Martínez colaboró con Rais en la modificación de un informe financiero en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para declarar que su deuda de $5 millones con los canadienses ya estaba pagada. Además, los acusó por extorsión y amenazas. Sin embargo, poco después se ordenó enfrentar este proceso judicial en libertad.

Unos meses después, en mayo, es acusado por traspaso ilegal de acciones, en referencia al caso MIDES. Para este proceso se solicitó una audiencia especial para decidir si los imputados en este caso deben ser procesados en libertad o si se emite orden de captura.

Esto no cambiaría la situación de Rais, ya que hasta el día de hoy acumula dos órdenes de captura internacional por los delitos relacionados a los sobornos de las instituciones judiciales. En 2018 se conoció a través de su defensa que estaba dispuesto a enfrentar su situación jurídica, pero si se le procesaba en libertad por todos sus cargos.