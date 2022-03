Las deudas del GOES con agricultores

En casi tres años de gobierno, la gestión Bukele va por su tercer ministro del ramo de Agricultura, al mismo tiempo que los dos fideicomisos de su gestión no tienen fondos. Así podrían resumirse las grandes líneas del trabajo que el actual gobierno ha ejecutado en el ramo, a casi dos semanas de que se llevara a cabo el último relevo en el ministerio. Desde que asumió la gestión, en 2019, en la silla principal del ministerio se han sentado tres personas: Pablo Anliker, David Martínez y ahora Enrique Parada.

Anliker ostentó el cargo desde junio de 2019 hasta abril de 2021, cuando fue removido del cargo y nombrado viceministro del mismo ramo. Detentó este último por un mes, hasta volver a ser removido, en mayo de 2021. En ninguno de sus movimientos hubo explicación de las razones de los mismos por parte de Nayib Bukele.

La gestión Anliker fue criticada por el sector agrícola, sobre todo durante el inicio de la pandemia, debido a la política de compra de alimentos a extranjeros en lugar de hacerlo a la industria local.

Además, Anliker acabó formando parte de la primera Lista Engel, en la que Estados Unidos le señaló: "participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos para su beneficio personal".

Asimismo, la gestión Anliker declaró que era información reservada toda la relacionada a adquisiciones, distribución y liquidación de la ayuda alimentaria entregada durante la pandemia.

Tras la caída de este, su lugar fue ocupado por David Martínez, cuya carta de presentación fue la aprobación, en la plenaria del 25 de mayo de 2021 —ya con la actual Asamblea— de dos fideicomisos.

¿Y los fondos?

Estos dos fueron: el fideicomiso para la soberanía alimentaria y el rescate del sector agropecuario (FIDESA), que tendría $650 millones —"integrado por aportes del Ministerio de Hacienda", según el dictamen—; y el fideicomiso para el rescate de la caficultura (FIRECAFE), cuyo monto aprobado fue de $640 millones. También "integrado por aportes del Ministerio de Hacienda", según dictamen.

De acuerdo con los dictámenes con que se aprobaron ambas leyes, Hacienda debía asignar en el primer año de ambos fideicomisos un total de $236 millones para FIDESA y $350 millones para FIRECAFE. Sin embargo, en el presupuesto aprobado para 2022, el único monto relacionado a agricultura en el Ministerio de Hacienda pertenece al Fideicomiso Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), aprobado por gobiernos anteriores, al que se le asignaron $459,296. Nada más.

Luego, en el presupuesto de Agricultura tampoco hay ninguna asignación relacionada con dichos fideicomisos. Dado esto, la lectura que hacen legisladores de oposición es que el GOES no ha conseguido fondos para inyectarle a los fideicomisos con los que hizo propaganda asegurando que reactivaría la agricultura nacional. "Nos preocupa que la reforma al FIDEAGRO tenga el mismo resultado que los dos fideicomisos aprobados el 25 de mayo de 2021: estamos a pocos días que cumplan diez meses de aprobación y no vemos acciones para su operatividad en beneficio del sector agropecuario", consideró el diputado Mauricio Linares (ARENA), en referencia a dichos fideicomisos, y a la reforma que se presentó en la última semana por parte del nuevo ministro.

Precisamente, reformar el FIDEAGRO (fideicomiso creado en el 2000 y reformado en el 2012) fue el motivo de la primera aparición en público del tercer ministro de agricultura de la gestión Bukele: Enrique Parada, el martes 15 de marzo.

La iniciativa fue aprobada con dispensa de trámite, acompañada del discurso oficial de que se corregían cosas que otros gobiernos habían hecho mal, pero sin explicar qué ha ocurrido con los fideicomisos que esta gestión ha aprobado.

De la salida de Martínez del ministerio tampoco hubo explicación. Solo consta que su renuncia se publicó en el Diario Oficial del 10 de marzo; y que esta sucedió cuatro días después que este regresó de una misión oficial desarrollada fuera del país —del 2 al 6 de marzo, según publicación del Diario Oficial del 4 de marzo— y de la que no hay registro ni información ni en la que fue su cuenta de Twitter como ministro ni en la del propio ministerio.

Martínez fue reemplazado por Enrique Parada, cuyo currículo incluye haber trabajado en el MAG durante la administración de Antonio Saca, además de haber sido nombrado director en autónomas durante las dos gestiones del FMLN.