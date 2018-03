Las dudas frecuentes en las capacitaciones

Más dudas que certezas. Durante las capacitaciones a los ciudadanos que resultaron sorteados, las preguntas fueron muchas y frecuentes. En principio, a la mayoría le quedó claro que a las 5 de la mañana del domingo 4 de marzo tiene que presentarse en el centro de votación donde estará ubicada la Junta Receptora de Votos (JRV) en la que el Tribunal Supremo Electoral le solicitó que formara parte, pero más allá de esa claridad no faltaron las preguntas: ¿cómo están conformadas las mesas de las juntas receptoras de Votos (JRV)?, ¿qué pasa si faltan uno o dos miembros de la mesa JRV?, ¿pueden usar el teléfono celular los miembros de la mesa?, ¿pueden los miembros de la mesa ayudarle a una persona no vidente o con falta de alguna extremidad superior a marcar la papeleta?, ¿cuántas caritas puede marcar un votante?, ¿qué pasa si un votante marca caritas, pero también marca banderas?, ¿es válido un voto cuando la marca es una raya o es una palabra?, ¿y si la palabra toca varias caritas?, ¿puede votar una persona cuyo DUI establezca un género, pero cuya vestimenta o apariencia aparente un género que no es el del DUI?, ¿y si nos equivocamos cuando estemos llenando las actas?

Según el Instructivo para juntas receptoras de Votos para la Elección de Diputaciones a la Asamblea Legislativa y de integrantes a Concejos Municipales de 2018, elaborado por la Dirección de Capacitación y Educación Cívica del Tribunal Supremo Electoral (TSE), estas son las respuestas a esas inquietudes:

Las JRV están conformadas por cinco miembros: presidente, secretario, primer vocal, segundo vocal y tercer vocal. Los cuatro partidos políticos que obtuvieron más votos en la última elección legislativa destinan personal para los primeros cuatro cargos; el último se elige mediante sorteo.

Si falta un miembro de la JRV, debe ser sustituido por su suplente, pero si falta el suplente debe ser sustituido por la siguiente posición: el presidente por el secretario, el secretario por el primer vocal, el primer vocal por el segundo. La Ley establece que una JRV puede conformarse solo con tres personas como mínimo. Y en caso de que aún así hiciera falta una persona para los tres será incorporada a la JRV un ciudadano elegible, es decir, que se anotó voluntariamente y fue capacitado.

Los miembros de las JRV puede utilizar sus celulares, pero no sus cámaras; está terminantemente prohibido hacer fotografías o videos.

El tercer vocal cumple con la función de velar porque el flujo de personas sea continuo, por lo que debe facilitar el trato preferencial a personas con discapacidad y adultos mayores, embarazadas o personas con bebés en brazos y colocarlos al inicio de la fila. Sin embargo, la persona con discapacidad para marcar la papeleta puede elegir a la persona de su preferencia para ayudarle a marcar la papeleta.

Un votante solo puede marcar la cantidad de rostros según la cantidad de diputados para su departamento. Por ejemplo, en San Salvador aparecerán 24 caras debajo de cada bandera de cada partido, por lo que podrá marcar un máximo de 24 caras del partido que quiera, siempre y cuando no marque bandera. Si un votante marca caras de diferentes partidos y marca una o más banderas, el voto será nulo.

Cualquier marca, sea una “x”, un corazón, una raya, un círculo, una palabra, es válida bajo una condición: que no sea una palabra soez.

Si la palabra toca varias caras, ya sea del mismo partido o de distintos partidos, el voto es válido y será considerado un voto preferente, es decir, será considerado que votó por cada una de las caras que la palabra abarcó. Sin embargo, si la palabra toca varias banderas, será considerado nulo.

Para estas elecciones, es obligatorio permitir a las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales ejercer su derecho a emitir el sufragio, luzcan o no según el género en la fotografía que aparece en el DUI, siempre y cuando los miembros de la mesa corroboren y verifiquen los rasgos de la persona.

Para evitar errores en las actas, existe un borrador que debe ser llenado antes del acta final.



2209-4000

es el número de teléfono del Tribunal Supremo Electoral para realizar cualquier tipo de consulta relacionada con las elecciones municipales y legislativas del próximo domingo 4 de marzo.