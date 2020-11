Las estadísticas de violencia que no cuadran

Hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y aunque las cifras en El Salvador han disminuido, según la versión oficial gubernamental, las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres en el país creen que no es momento de bajar la guardia, porque simplemente las estadísticas no cuadran con lo que ellas mismas recopilan en las calles.

El 13 de noviembre la Presidencia de la República, en su página web, destacó que entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de este año han ocurrido "112 crímenes contra mujeres, es decir, 103 agresiones mortales menos que las reportadas en el mismo período de 2019". Pero la retórica gubernamental evita referirse al término de feminicidios. Tampoco hace alusión al incremento de desapariciones y agresiones en lo que va de 2020.

Según Silvia Juárez, coordinadora del programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres de la Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz (OMUSA), esto tiene una explicación: "es parte de una resistencia que hay, no solo de parte del Ejecutivo, sino incluso de la Fiscalía y de Medicina Legal, a tipificar los delitos contra las mujeres".

A inicios de esta semana los colectivos feministas aseguraron que tienen registrados 88 feminicidios en todo el país, en lo que va del año. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmaba 56 hasta el 31 de octubre y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reporta 56 solo en el primer semestre de año. Todas son cifras que no dan certezas sobre lo que sucede en el país con exactitud.

"Los años anteriores teníamos un informe homologado que realizaba el Ministerio de Seguridad con la DIGESTYC, pero este año hubo una limitación por el tema de la pandemia y no hay datos oficiales. Nosotras aceptamos el dato objetivo de la disminución (de los feminicidios), pero es difícil medir la realidad sin tomar en cuenta el aumento de las desapariciones de mujeres, los delitos de índole sexual o las agresiones que muchas mujeres sufrieron durante la cuarentena", suma Juárez.

En el territorio

Un informe reciente del Foro Nacional de Salud denominado "Contraloría Social de la Gestión Pública de la Pandemia Causada por el covid-19" determinó que durante la emergencia nacional la seguridad pública para otros hechos que no estuvieran relacionados a la enfermedad bajó considerablemente, poniendo en riesgo a las mujeres que sufrían agresiones.

Su informe se alimentó con la participación de 200 mujeres de 60 municipios distintos, muchas de las cuales son lideresas de sus comunidades.

"Durante el primer semestre del año la Procuraduría General de la República diligenció 1,172 casos por violencia intrafamiliar y de pareja, es decir, alrededor de cuatro denuncias diarias. Esto advierte que la falta de seguridad personal y ciudadana se traduce en hechos de violencia principalmente contra niñas y mujeres", resalta el informe.

Gloria Cruz, investigadora del Foro Nacional de Salud, sostiene que lejos del discurso oficial sí hubo un incremento de la violencia, pero que no fue registrado.

"Muchas mujeres llamaban al 911 durante la cuarentena o a la oficina de Unimujer-ODAC de la Policía, pero les decían que no podían atenderlas porque todo el personal estaba en función de la cuarentena. A eso hay que sumar que había menos patrullajes por las comunidades, lo que elevó el riesgo de que hubiesen abusos sin control", analiza.

"Podemos decir que las mujeres están más seguras solo porque respiran, pero si no se toman en cuenta el resto de factores no sirve de nada", concluyó Juárez.