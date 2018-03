Las “excesivas prestaciones económicas” que a Cardoza le brinda su cargo de diputado

Lee también

Los "principales beneficios económicos" que el parlamentario del PCN en la Asamblea Legislativa, Reynaldo Cardoza, obtuvo entre los años 2009 y 2015, provinieron "de las excesivas prestaciones económicas que le brinda el cargo de diputado", dice el fallo de la Cámara Segunda de lo Civil. No obstante, en el mismo se le absuelve del delito de enriquecimiento ilícito por el que era procesado, al cuestionársele un monto de $1.5 millones.En el documento, se establece el costo que la diputación de Cardoza tuvo para los salvadoreños por el hecho de representarlos en el Órgano Legislativo durante dos períodos en que fue elegido diputado propietario por el departamento de Chalatenango. Estos son los que desempeño de 2009 a 2012 y de 2012 a 2015. No se incluye el actual, de 2015 al 2018.En esos seis años, Cardoza recibió del dinero público, proveniente de los impuestos recaudados, más de medio millón de dólares; $688,057.83, concretamente.Sin embargo, en ese monto no se toma en cuenta lo que se pagó para que el diputado y su familia tuviera un seguro médico privado, o lo que se usa para pagarle a los asesores que lo ayudaron a realizar su labor legislativa, entre otros empleados. De hecho, los seis diputados del PCN en la Asamblea Legislativa tienen un promedio de 34 empleados por cada uno En sus dos primeras legislaturas, Cardoza recibió $171,051 por 72 meses trabajados; sin embargo, recibió una cantidad superior ($326,627.3) por viáticos ($142,862), gastos de representación ($67,885.74), transporte y comunicaciones ($65,828.88) y otras prestaciones no especificadas ($50,050.68).Si a esto se le suma lo recibido en concepto de deuda política ($256,207.75), por cada voto recibido en las elecciones, lo recibido asciende a los $688 mil.Según el fallo de la Cámara, quedó establecido en el peritaje "que después de realizar sus gastos de vida, compra de inmuebles y muebles, así como pagar deudas adquiridas previo al ejercicio del cargo de diputado, aún le sobra una cantidad exhorbitante de dinero" al diputado Cardoza; en esto podría tomarse en cuenta que la población, a través del Estado, absorbe sus gastos de transporte, comunicación, alimentación y gastos médicos, entre otros, como hace con los otros 83 diputados de la Asamblea Legislativa.Además de sus ingresos como "padre de la Patria", Cardoza obtuvo dinero entre 2009 y 2015 por venta de vehículos, herencia y arrendamientos; con lo que la Cámara concluyó que el monto por el que se le cuestionaba lo obtuvo de manera "lícita" . No obstante, determinó que su esposa sí se enriqueció ilícitamente con $78,000 del dinero público, el cual deberá devolver al Estado.