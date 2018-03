Las exigencias que dieron a luz en el ex-Maternidad

Lee también

Las personas entrevistadas, que no quisieron ser identificadas por miedo a represalias, aseguraron que la decisión de renunciar se dio durante una reunión que la jefatura de la división médica convocó. En la reunión se expuso que la falta de pago del escalafón, el recorte al presupuesto de Salud Pública (que implicaría un millón de dólares menos para el hospital) y el cambio de un supervisor médico para los hospitales Bloom, Rosales y el propio Maternidad les pintaban un escenario difícil para desarrollar de manera óptima sus funciones médicas.Según el relato de uno de los médicos, en la reunión, a la que únicamente no asistió la jefa de Oncología, la mayoría de los presentes coincidieron en que las labores se complicaban.“Los jefes no reciben más salarios por esos puestos, porque las plazas están por ley de salarios y están en manos de otras personas, las jefaturas cambian, así que los jefes tienen los roles, pero no más dinero por el nombramiento”, aseguró.Ante este escenario, los jefes que decidieron poner la renuncia dijeron que permanecerían laborando como médicos, pero no en la plaza de jefes.Después de que la información salió a la luz, las renuncias no fueron aceptadas. Según otro de los médicos consultados, solo la jefa de Oncología –que no había asistido a la reunión– no presentó la renuncia, pero días después fue removida del cargo.De momento, los médicos se mantienen en su cargo.Pese a que en un inicio el Ministerio de Salud (MINSAL) negó la situación, e incluso fue clasificada como un “rumor” por parte de la ministra de Salud, Violeta Menjívar, o “parte de la desestabilización” –como también lo señaló la titular del MINSAL–, la directora del hospital, Adelaida Trejo de Estrada, la confirmó.“Hubo una reunión, por supuesto que sí, que ellos hicieron un planteamiento... pero no nos pueden denigrar. Hubo indignación del personal por haberse manipulado una justa motivación que ellos estaban planteando”, dijo Trejo de Estrada en relación con la publicación donde este periódico confirmaba la situación.La directora confirmó que ella les pidió a los jefes de servicios tres días para analizar lo expuesto y buscarles una solución.Durante varios minutos, Adelaida de Trejo expuso la situación vivida, donde además también cuestionó que se dieran diferentes posicionamientos de la problemática.Pero al preguntarle de manera directa si ellos plantearon la renuncia, respondió: “Ellos... fue una de las cuestiones... ellos no plantearon decir: ‘Mire, nos vamos’”. Pero al reiterarle si la habían presentado (la renuncia), aceptó: “Ellos me dijeron: ‘Mire, si estas cuestiones no se resuelven, nos vamos a retirar’. Claro que sí. Yo les dije: ‘Déjenme por favor el tiempo’”.Al cuestionarle si había resuelto lo planteado por los médicos jefes de servicio, confirmó: “Estamos trabajando... No, no. Nosotros lo hablamos. La situación es que nosotros estamos haciendo los esfuerzos internos y externos, porque estas condiciones que hemos hablado y discutido faciliten la realización del trabajo que ellos hacen. Considero que son cuestiones justas, posibles de resolver”.