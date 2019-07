Las imágenes que recuerdan la tragedia de bus de iglesia Elim al desbordarse río en la Málaga

Aproximadamente a las 8:45 p.m. del jueves 3 de julio de 2008, un grupo de 33 personas se dirigía a la colonia Dolores, en el sur de San Salvador, luego de un culto en la iglesia Misión Cristiana Elim, ubicada en Ilopango.

Las lluvias intensas desbordaron el río Arenal de Monserrat, el que arrastró al autobús en el que viajaban en la calle Monserrat, en la colonia Málaga. El único sobreviviente fue Fabricio Montoya, entonces de 16 años de edad, al lanzarse del transporte para ponerse a salvo. Las restantes 32 personas fallecieron.

Los restos del autobús fueron ubicados posteriormente en la 13 avenida sur y final calle Monserrat, a más de 300 metros de donde cayó el vehículo. El bus era un vehículo año 1987 que no tenía tarjeta de circulación, al haber vencido su vida útil de 20 años.

"La previsión del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) no presagiaba tal cantidad de lluvias, y la onda tropical que cruzaría el país no traería consecuencias, según el reporte", publicó La Prensa Gráfica el sábado 5 de julio de 2008. No existía alerta por las lluvias. La alerta verde se anunció hasta un día después del incidente.

En cada anivesario desde que ocurrió el accidente, la iglesia Elim organiza cultos para honrar la memoria de las víctimas. Este miércoles se realizará un servicio a partir de las 8:00 p.m. en el Monumento Conmemorativo en la colonia Málaga, calle a Monserrat.

En 2015, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que entonces encabezaba David Morales, lamentó que la Fiscalía salvadoreña "no realizara de manera oportuna una efectiva investigación para establecer las responsabilidades sobre estos graves hechos".

Morales también consideró entonces que la tragedia debía motivar la adopción de acciones preventivas ante fenómenos naturales.

Según publicó La Prensa Gráfica, la primera demanda penal se presentó el 19 de julio de 2008 en contra del ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, y del concejo de la Alcaldía de San Salvador.

Posteriormente se demandó al ex fiscal general Félix Safie y a las fiscales Paty Margarita Lara Alfaro (jefa de la Unidad de Vida) y a Cecy Nohemí Portillo (quien conoció el caso por primera vez) por los delitos de omisión, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

El ministro Nieto reconoció un día después de la tragedia: “Se han hecho obras muy importantes en La Vega, en Montserrat y efectivamente en la parte baja de la Málaga. Pero la corriente venía de aguas arriba, esa cantidad enorme de agua fue la que aventó el bus hacia la quebrada. Ahí no hay obras”.

Dos jóvenes se subieron al techo del autobús intentando ponerse a salvo, uno de ellos, Fabricio Montoya, lo logró, al lanzarse hacia una vivienta. El otro, Melvin Agustín, no pudo salvarse. Foto LPG / Archivo.

Las autoridades no habían emitido alerta por lluvias. Fue hasta un día después de la tragedia que se decretó alerta verde. Foto LPG / Archivo.

El motorista del autobús trató de detener el vehículo en un poste. Foto LPG / Archivo.

Así fue recuperado parte del bus. Foto LPG / Archivo.

Los cuerpos de las personas fueron recuperados en otros lugares y municipios donde pasa el río Acelhuate, desde Ciudad Delgado hasta el lago de Suchitlán.. Foto LPG / Archivo.

Rolando Agustín buscó en el embalse Cerrón Grande el cuerpo de su hijo Melvin Agustín, un joven que se subió al techo del bus y trató de salvar a sus ocupantes. Foto LPG / Archivo.

Imagen captada en uno de los sepelios de las víctimas. Foto LPG / Archivo.

Elizabeth Méndez sostiene la foto de su hijo, Melvin Agustín. Esta foto fue portada de La Prensa Gráfica el lunes 4 de julio de 2011. Foto LPG / Archivo.

Este gráfico fue publicado poco después de la tragedia. Muestra la ubicación de la iglesia Elim, dónde fue el accidente y cuál era su destino. Infografía LPG / Archivo.