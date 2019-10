Las incógnitas que rodean la muerte de Rómulo

Al "viejo", como Rosa lo llamaba de cariño, lo habrían asesinado antes de las 5 de la mañana del lunes, según estiman las hermanas. La rutina que recuerdan las hermanas es que Rómulo se levantaba temprano para abrir su negocio, porque cuando ambas llegaban, las puertas de la imprenta estaban abiertas de "par en par", recuerda Rosa mientras despacha una orden de café.

"Nosotros ya no vimos quienes lo atacaron; cuando venimos a las 4:30 de la mañana las puertas estaban abiertas como siempre. Yo lo que hice fue medio cerrarla para que me diera espacio para el negocio", explica Rosa.

Lo que se les ocurrió a las hermanas en principio fue que Rómulo se pudo haber caído, pues acostumbraba apoyarse en un bastón.

Angélica, mientras parte unos cocos a la mitad, relata que horas después, alrededor de las 9 de la mañana, entró al negocio de Rómulo, porque se le hizo "raro" que no las hubiese saludado. Ella notó que todo estaba en orden el interior del negocio, pero no revisó más allá.

Más tarde, cerca de las 11 de la mañana, una mujer, que había encargado un trabajo a Rómulo, llegó al negocio a reclamar su pedido.

"La mujer comenzó a gritarle desde afuera y le preguntamos que si buscaba a Don Rómulo, y ella nos dijo que le debía un trabajo de serigrafía", recuerda Rosa.

La cliente entró al negocio, incluso llegó hasta la habitación donde el dueño vivía. Lo vio tirado, ensangrentado, entre la cama y una pared. Gritos.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron el lunes pasado que las heridas de Rómulo fueron provocadas con un arma blanca, pero que antes de ser lesionado fue estrangulado.

Los clientes de Rómulo, además de indignados, se muestran sorprendidos por la forma en que fue asesinado.

Óscar recuerda que conoció a Rómulo a desde hace unos cinco años y que siempre le pareció "tranquilo y agradable". Después de enterarse del homicidio, Óscar llegó al lugar a preguntar si podría ayudar con los gastos.

"Lo conocí y como no sabía si tenía familia o algo parecido, venía a preguntar si puedo ayudar con algo. Tal vez transporte, pero me dicen que su familia es de San Miguel y que no saben si se lo van a llevar", explica al beber un agua de coco sentado junto al que fue el negocio de Rómulo.

José, otro de los clientes de la víctima, dice que él estuvo cuando lo hallaron. La cliente, de acuerdo con José, comenzó a gritar cuando vio las heridas que la víctima tenía en el cuello. Recuerda a Rómulo porque siempre se pasaba la tarde con su taza de café viendo a la gente pasar; solo dice esperar que no quede como otro crimen de la "delincuencia común".

Los investigadores dicen que siguen trabajando en el caso, pero revelan que por ahora no tienen muchas pistas sobre los responsables.

"A la Policía le dije que vieran las cámaras, pero quién sabe si verán algo; porque se robaron el foco de la esquina", detalla Rosa.