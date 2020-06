Las láminas ya no detienen la lluvia en la Guzmán

Aún se escucha el correr de la lluvia por los techos y los canales. Tanta es la desesperación que nadie quiere estar en sus piezas. Se sienten mejor en la puerta principal, para poner en común todo lo que les ha tocado vivir al menos desde el viernes. En 20 años de residir en el lugar, esta es la segunda vez en que un temporal los castiga así.

Habitantes de la Comunidad Guzmán del Barrio Candelaria, en San Salvador, mostraron los daños en sus viviendas.

"No hemos recibido ninguna ayuda ante estas fuertes lluvias. Nadie ha venido. Solo hemos tenido ayuditas de la gente que pasa por la calle. Quisiera que, por favor, por los menos nos ayudaran las champas. Esto ya no sirve. La casa que tengo a la par se desplomó. Todo se derrumbó. No hallábamos para dónde salir ", dijo Isabel Durán, una de las habitantes.

Las noches no ha sido fáciles desde el viernes, dice, cuando las lluvias arreciaron. Están en constante vigilancia.

"Antenoche se me mojó el colchón y lo tuve que botar. Tengo que poner huacales, porque todo se me moja. El techo está dañado y ya casi se cae. Cuando se rebalsó el río nos tuvimos que subir al techo para evitar que el agua nos dañara todo".

Rosa Álvarez, otra de las vecinas de la zona, ha puesto lo que le quedó en "alto", por si el agua vuelve a entrar. "Todo se me llenó de agua. Hasta me ha dado depresión. Viera qué tremendo. Me he estado acostando a las 2 de la mañana", contó.

Ella también hizo un llamado a las autoridades para que les ayuden a paliar la situación de sus viviendas.

Por suparte, Martha Lidia Quiteño expresó que la situación en su zona de vivienda ha sido terrible. Por horas, tuvo que lidiar con una buena cantidad de agua que se filtró en sus piezas, en los últimos días. Debido a eso todavía es precavida y trata de no pasar mucho tiempo dentro de su casa para salvaguardarse ante los riesgos que supone la lluvia.

"El agua nos llegaba hasta el pecho. Nos hemos tenido que subir a las champas que aguantan más. Las maderas no sirven. Hemos tenido tres casos de personas con enfermedades respiratorias. Estamos esperando en Dios que todo salga bien. Aguardamos por colaboración, porque sí nos hemos quedado sin nada", aseveró, por su parte, Quiteño.