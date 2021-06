"Las limitaciones físicas están en la mente"

Jorge Castro, de 63 años, es una persona que nació con discapacidad en sus manos y piernas, pero eso no le impidió aprender el oficio de la carpintería y se ha ganado la vida realizando muebles e instrumentos musicales de madera, y a pesar de las circunstancias, asegura que nunca ha visto limitantes en su vida.

Nació con malformaciones y anomalías congénitas en manos y piernas por lo que estuvo ingresado en el hospital San Rafael, de Santa Tecla, por tres años. Recuerda que lo ingresaron de dos años y salió de cinco y con nueve operaciones.

En su crecimiento, y gracias al apoyo de sus padres y abuelos, fue aprendiendo varios oficios, pero la carpintería fue lo que más le gustó, pues asegura que disfruta mucho la música y que incluso aprendió a tocar algunos instrumentos musicales. Desde los 13 años es carpintero.

"Mi mamá, Rina Arévalo viuda de Castro, fue mi maestra de obra, ella con un carbón me marcaba en el suelo la forma de cómo iban las piezas. Mi abuelo me dio unas herramientas manuales. Mi papá me labraba las piezas. Desde pequeño yo traía una mentalidad amplia, aunque el cuerpo con limitaciones, Dios es el que regala ese tipo de espíritu", expresó el carpintero.

Siempre buscó la forma de generar ingresos económicos, pero pide ayuda porque por la pandemia del covid-19, el trabajo ha disminuido.

"A mi edad necesito de la ayuda de las personas de buen corazón que estén en las posibilidades de brindarme ya sea ayuda económica, alguna máquina para trabajos de carpintería, o láminas para el techo de mi casa y taller. Con la pandemia el trabajo se ha venido abajo y cuesta sobrevivir, más en mi caso, por mi situación", indicó don Jorge.

Además, aquella mujer que un día fue maestra, guía y compañera de Jorge, hoy está postrada en cama luego de haber sufrido 6 derrames cerebrales.

"Mi madre tiene 86 años, desde hace dos años está en cama y también tengo que velar por ella", añadió.

De igual manera, la habilidad de Jorge lo hizo crear un medio de transporte, según sus necesidades, pero se le dañó y necesita repuestos, "no he encontrado rines de llanta ancha número 8. Ese medio de transporte son mis piernas, sin ella no puedo movilizarme", concluyó.