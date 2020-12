Las luces se encendieron en honor a don Brigido

Don Santos Brigido Ortiz Martínez, tienen de 62 años, y es uno de los trabajadores más antiguos de la alcaldía municipal de San Francisco Gotera, Morazán.

Lleva veinte años laborando en la unidad de Medio Ambiente de la comuna goterense. Inició como recolector del tren de aseo, y desde hace nueve años labora en la limpieza de las calles de la ciudad.

Este año, como reconocimiento a su buen desempeño y tiempo de trabajo, el concejo municipal decidió nominar con su nombre la decoración navideña de la plaza cívica de la localidad.

Es una costumbre de la alcaldía dedicar la iluminación navideña a una persona destacada del país, y esta vez la distinción fue para don Brigido.

"Estaba moviendo mi barril cuando vinieron dos personas del concejo municipal, y me dijeron ‘Brigido te queremos tomar en cuenta para que vayas a encender las luces del parque’, yo no creía por nunca nos habían tomado cuenta, más a nosotros que trabajamos con la basura", expresó el adulto mayor.

Manifestó sentirse feliz y orgulloso de la distinción que le otorgó el concejo municipal. "Estoy contento para mi fue un orgullo, no me lo esperaba", expresó.

Don Brígido es apreciado por los demás barrenderos y muy reconocido por los habitantes de San Francisco Gotera por su buen carácter.

"Él siempre se anda riendo, de todo se ríe, es muy alegre, disfruta lo que hace", comentó otro trabajador que se identificó solamente como Luis, compañero de oficio de don Brígido.

La jornada de trabajo de don Brigido es en dos turnos: el primero inicia a las 5 de la madrugada y finaliza a las 9 de la mañana; mientras que el segundo comienza a la 1 p. m. y finaliza a las 5 de la tarde.

"Cuando entré a la alcaldía me dijeron que me iban a dar 15 días de prueba en el camión recolector de la basura, el primer día me asoleé (insolación), yo le pedí a Dios que me diera fuerzas, porque yo quería tener un trabajo formal", aseguró don Brígido.

A pesar de su trabajo, afirma que tiene varias necesidades, una de estas es que no cuenta con agua potable en su vivienda porque no tiene el dinero suficiente para instalarla. Si desea ayudarlo puede comunicarse con él al teléfono 7594-807.