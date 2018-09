Las luchadoras de El Mozote

“Las mujeres de El Mozote no vamos a callar lo que hicieron los militares, desde que se asomaron por el cerro La Cruz disparando. Seguiremos luchando para que paguen por la sangre de los inocentes”, dice con voz firme.

Dorila mostró esa valentía en junio pasado cuando se presentó a declarar ante el juez Primero de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, Morazán. Allí relató cómo los militares del Batallón Atlacatl, dirigidos por el coronel Domingo Monterrosa, llegaron hasta el caserío El Mozote para disparar sus fusiles contra todo lo que se moviera. El ataque ocurrió entre el 11 y 13 de diciembre de 1981. Hoy, el último jueves de agosto, durante la visita de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Dorila volvió a relatar los detalles de esa masacre.

Los jueces, quienes fueron enviados al país para verificar el cumplimiento de una sentencia condenatoria para El Salvador en 2012 por mantener en impunidad el caso y no atender a las víctimas y sobrevivientes, escucharon el horror en la voz de Dorila.

Les contó que los soldados se dedicaron a poner a los hombres en un lugar, a las mujeres en otro y a los niños frente a la iglesia del caserío. Los primeros en ser asesinados fueron los hombres, entre ellos su esposo, quien intentó rebelarse y se salió de la fila que los soldados habían formado y les gritó. Así que le dispararon y como quedó vivo, un soldado se acercó y le disparó en la cabeza. Así se convirtió en una de las primeras víctimas de la masacre. Dorila, como pudo, tomó a sus hijos y corrió hasta que estuvo lejos del lugar. Los soldados le dispararon y uno de sus hijos, que tenía cuatro años, fue herido de bala en un pie. Recuerda que llegó hasta un lugar de refugio, donde se encontró a Delfina Argueta y a otras mujeres que también lograron huir.

Este jueves, Delfina también recibió a los jueces y a docenas de mujeres que llegaron a la plaza El Mozote para conocer la historia. Delfina les relató que las mujeres que no lograron escapar intentaron sobrevivir y defender la vida de sus hijos y esposos ofreciendo sus cuerpos para el placer sexual de los militares. Los soldados las tomaron, las violaron y las asesinaron después de matar a sus esposos y finalmente mataron a los niños. “Cuando las mujeres vieron todo lo que hacían los militares, les decían ‘no maten a los niños, no maten a los hombres, no nos maten a nosotras, hagan lo que quieran con nosotras, pero ya no maten a nadie’, y los soldados igual las mataron. Por ellas, nosotras ahora somos luchadoras y peleonas, vamos a seguir exigiendo justicia”, cuenta.

Morena Herrera, representante de organizaciones feministas de El Salvador, dijo en El Mozote que casi nadie ha hablado y denunciado la violencia sexual que las mujeres masacradas sufrieron. “Las organizaciones feministas estamos exigiendo que se incluya la violencia sexual como parte de los crímenes de lesa humanidad en contextos de guerra. Algunas, muy pocas, han declarado y se ha reconocido muy poco esto. Hay casos, como el de la masacre de Suchitoto, donde los soldados del Batallón Atlacatl violaron a las mujeres, luego las desmembraron y dejaron sus restos en distintas partes”, dice Herrera.

Delfina también recuerda que Rufina Amaya, la única mujer que se escondió y sobrevivió en El Mozote porque no pudo huir, contaba que un soldado lanzaba niños a la bayoneta de otro soldado.

Al final de la masacre, según una investigación y el registro que hizo la Corte IDH, se contabilizaron al menos 982 víctimas. De ellas, 522 eran niños y 434 eran adultos.

Utila, una de las niñas que sobrevivió porque sus padres huyeron con ella cuando escucharon que los militares iban a llegar al caserío, ahora está organizada con otras ocho mujeres de El Mozote para trabajar elaborando artesanías y servir de guía a todos los turistas. “Cuando regresamos a El Mozote, en 1991, recuerdo que mi mamá me enviaba a vender tortillas y frijoles a los forenses argentinos, porque vi cómo sacaban los esqueletos, los cadáveres”, dice.

Dorila, para cerrar su relato, les dice a los jueces que seguirá exigiendo justicia, porque “no se puede tapar con un dedo la masacre de niños, mujeres y ancianos. Ellos no eran guerrilleros, eso está fuertemente documentado”.

Foto de LA PRENSA/Ángel Gómez Monumento. A un kilómetro de El Mozote, las autoridades construyeron un memorial.