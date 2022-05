Las madres que se resisten a dejar la cárcel de Mariona

"Dicen que harán un tiroteo (en Mariona) para que a la gente la saquen de aquí. ¿Entonces qué está pasando? Nuestros hijos no son criminales para que ellos estén pagando la causa", denunció una madre de familia que tiene a tres hijos capturados por el régimen de excepción.

Este viernes ella cumple tres semanas de estar durmiendo afuera del centro penal La Esperanza, ubicado en Mariona. Limpia el lugar donde duerme junto a otras madres y su espera hace honor al nombre del penal, pues dicen que cada noche tienen la esperanza que suelten a sus hijos y nietos.

La primera madre relata que dos hijos fueron sacados de su casa el 30 de abril. El otro por tener 16 años está recluido en la Granja para Menores de Ilobasco. Del último, que fue capturado el 19 de mayo, aún desconoce su paradero.

Ella cuenta que sus tres hijos son cortadores de zacate porque trabajan para una hacienda de ganado y que no sabe por qué se los llevaron. "A mi niño (16 años) le pegaron tres patadas en el abdomen. No crea que está fácil, mis hijos son trabajadores y ninguno está tinteado (tatuado). Yo no me voy de aquí, pase lo que pase", señaló.

Una anciana de 80 años también espera por sus dos nietos. Asegura que son como sus hijos y que no sabe nada de ellos desde que los capturaron el 22 y 26 de abril, cuando regresaban de trabajar la tierra en el municipio de Ozatlán, en Usulután. Ella cuenta que ya no tiene para comer y que la gente le regala comida. Dice que esperará hasta que liberen a sus nietos. "Mire como tengo mis pies, hinchados, pero no me importa. Seguiré acá hasta ver a mis nietos", relató la anciana.

Otra madre desesperada es una que viajó desde el municipio de Cuisnahuat, en Sonsonate, y lleva cinco días en las afueras del penal. Dice que a su hijo se lo llevaron cuando regresaba de hacer media manzana de milpa. Las tres madres vivieron el desalojo del lunes, pero aseguran que no se irán sin sus hijos.