Las manos para poder ver, sentir y trabajar

Tiene 33 años y es originario de San Salvador; su historia es un ejemplo de supervivencia. Sufrió un accidente mientras trabajaba y estuvo al borde de la muerte; en consecuencia perdió la vista a sus 29 años. Hoy tiene muchas ganas de seguir adelante y poder sostener a su familia y a sus dos hijos. Trabaja en la reparación y desactivación de celulares, algo que aprendió mediante un curso desarrollado entre la Cruz Roja Salvadoreña y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).

“Llegué a la escuela del centro de ciegos, ahí la trabajadora social me comentó sobre el “Proyecto Aura”. Yo lo que buscaba era entrar a una empresa, así, con la discapacidad que tenía. Me inscribieron en un curso en informática y gracias a Dios lo logré superar. Lo obtuve. Luego viene que había un curso de celulares y me interesó”, comentó.



El joven padre se siente agradecido con Dios por poder aprender un nuevo oficio, ya que toda su vida se dedicó a ser mecánico soldador; y por ironías de la vida, no perdió la vista mientras realizaba ese trabajo donde se ponen en peligro los ojos, sino que fue después de una caída.

No pierde la esperanza y dice que su meta a futuro es poder emprender su negocio personal de reparación y activación de celulares. En la actualidad ya cuenta con algunos clientes en el lugar donde vive.

“He empezado a reparar porque le he dicho a algunos vecinos que yo reparo y desactivo teléfonos, y a veces me dicen que les repare sus teléfonos porque están arruinados. Hasta ahorita ya repare como unos 10 teléfonos en total y sí tiene resultado, me ha ayudado bastante. Yo con lo poquito que veo ocupó lupa, y con eso es que yo alcanzo a distinguir las cosas; por ejemplo, los tornillos, pongo el desarmador y quito el tornillo”, manifestó.



Pero no solo Moisés sale adelante gracias a la formación especial para personas con problemas visuales impulsada por la Cruz Roja e INSAFORP.



Ambas instituciones tienen un convenio donde imparten tres currículas como mantenimiento de computadoras, actualización de celulares y elaboración de productos de limpieza.



El programa alcanza a otros. Eugenia Umaña de García, de 54 años, se ha visto beneficiada al aprender a elaborar alcohol gel para las manos, desinfectante, jabón líquido y lejía, con los que ha iniciado un pequeño negocio.

Eugenia cuenta que desde los ocho meses quedó ciega al 100 % debido a un tumor, pero que eso no la ha detenido para que pueda trabajar, no solo puede fabricar productos de limpieza, sino que también en muy buena para la panadería.

“Ahora yo me siento feliz porque he logrado algo que para muchas personas, incluso personas videntes y compañeros que estuvieron acá, es muy difícil, pero gracias a Dios para mí no fue difícil a pesar de las limitantes de no poder ver. Tengo la experiencia en cocina y panificación, y como esto se trabaja a través de medidas, entonces para mí ha sido bien fácil manipular los químicos”, expresó.



Es una mujer muy alegre. Eugenia dice que a pesar de su edad y su problema visual ella viaja todos los días en el transporte público desde Aguilares hasta San Salvador para vender sus productos de limpieza, los que tienen muy buena aceptación entre las personas que ha ganado como clientes y otras que se muestran interesadas al ver el producto que fabrica.

Eugenia y Moisés ven con el corazón... y las manos.