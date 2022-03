“Las mujeres podemos romper todos los límites”: Liss Flores, joven muralista salvadoreña

Lissette “Liss” Flores es una chica de 27 años graduada con un cum laude de la licenciatura en arquitectura de interiores y diplomado de Diseño Gráfico. Actualmente, trabaja para una empresa de interiores, pero utiliza su tiempo libre para desarrollar aun más sus habilidades.

Liss se dedica al diseño y la estructuración del proyceto. Foto: LPG/L. Lozano

En marzo de 2020, durante la cuarentena por covid-19 y ante la ausencia de trabajo, comenzó a ilustrar y diseñar retratos, dibujos o pinturas para su familia, amigos y conocidos. “En cuarentena quería seguir explorando, quería seguir probando cosas. No me considero buena en lo que hago, pero me gusta explorar”, comenta Liss.

Mural ubicado en un costado de un hospital privado de San Salvador sobre el bulevar Tutunichapa. Foto: LPG/L. Lozano

Para la joven salvadoreña, la idea de crear imágenes, dibujar e ilustrar, considera que tiene una fuerte influencia de su padre. “A pesar de que es Ingeniero en sistemas, me inculcó eso de dibujar. Aunque él lo hacía más en cuadrícula, pero siempre fui visual”, recuerda Liss. De igual forma, menciona que nunca ha sido un impedimento ser mujer para concretar sus sueños: “mi concepto de mujer es muy fuerte, somos tres niñas en mi casa. Mi papá me ha enseñado el valor de la mujer”, expresa Liss.

Liss Flores posa junto a su último mural. Foto: LPG/L. Lozano

Posteriormente, la joven empezó a pasar de sus diseños digitales a una opción de pintura física. “Yo ya no quería solo estar en digital, sino que quería algo físico”, aclara. En octubre de 2020, fue contactada por el Ministerio de Salud para decorar con sus diseños los murales de los dos pasillos principales del Hospital de Niños Benjamín Bloom. El proyecto fue el primer mural con la conceptualización de Liss y el involucramiento de 12 mujeres más para redecorar el espacio del área pediátrica del inmueble.

El proyecto involucró a otras chicas que querían participar. Foto: LPG/L. Lozano

La inspiración surgió a partir de las experiencias de la diseñadora, quien tiene una fuerte empatía con los niños y los hospitales. “Para mi tuvo un sentido especial, era un deseo que yo tenía. Hay una conexión, yo estuve ingresada y tengo recuerdos”, explica la joven.

Además, comenta que es importante enfocarse en niños debido a que viven esa experiencia y se sorprenden, no son como un adulto más. “Los niños se imaginan un mundo, absorben. Mi intención es que no tengan miedo cuando entran a un hospital”, explica Liss.

Los pasillos del Hospital Bloom fueron totalmente remodelados bajo el concepto de Liss. Foto: LPG/L. Lozano

En esa misma línea, en 2021, un hospital privado en San Salvador solicitó un mural en el área pediátrica para que los niños pudieran observar el arte. “Para mí eso que no todo el mundo valora el arte es mentira. Me llamaron, me pidieron el mural y que solo les dijera cuánto iba a costar”, agrega Liss. En este proyecto estuvieron involucradas 8 mujeres más y el novio de la diseñadora, quien es médico y comparte su visión.

Con esta visión, Liss busca que los niños puedan tener otro panorama en los hospitales. Foto: LPG/L. Lozano

Por otro lado, Liss argumenta que se siente una persona valiosa por el hecho de ser mujer, ya que se ha enfrentado con dureza al mundo real. “En el área artística todo es un esfuerzo. Las mujeres podemos romper todos los límites. La mayoría de personas que me han dado la oportunidad de darme los espacios son hombres y si yo puedo, otras pueden. Parte de mi fe y solo quiero regresar un poquito de lo que el mundo me ha dado, un cambio. Quiero influir en algo positivo”, puntualiza Liss.

Liss busca continuar con sus diseños en un futuro y contribuir a la sociedad. Foto: LPG/L. Lozano

La salvadoreña comenta que le gustaría seguir haciendo más murales, sean pequeños o grandes, y no está cerrada a trabajar temáticas solo de niños. A pesar de la desconfianza que recibe por ser mujer, para ella es un reto interior. “A mí se me ocurren ideas locas; lo peor que podes hacer es quedarte con las manos atadas”, finaliza Liss.

Diversos espacios han sido el lienzo para retratar el arte de la diseñadora. Foto:LPG/L. Lozano