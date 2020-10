Las ocho lotificaciones de “El Tigre” de Apaneca

En el municipio de Apaneca, Ahuachapán, existen ocho lotificaciones llamadas El Tigre, pseudónimo con el que es conocido el alcade de la localidad Osmín Antonio Guzmán. “El Tigre” es uno de los alcaldes del país que más tiempo ha permanecido en el cargo: lleva presidiendo 32 años la comuna apanequense bajo la bandera del partido ARENA.

La iniciativa de la entrega de terrenos a familias inició luego de que el 26 de junio de 2005 un deslizamiento de tierra en el cantón Tizapa dejara a 236 familias sin vivienda. El lugar fue declarado inhabitable por ser considerado de alto riesgo y los afectados fueron trasladados a un albergue en una cancha del municipio.

En el 2007, la alcaldía sacó a las primeras familias del albergue para darles terrenos en las lotificaciones El Tigre 1 y 2.

“Lo que dicen de mí son señalamientos sin fundamento, yo soy el alcalde de todos”.



Osmín Antonio Guzmán, Alcalde de Apaneca.

Con una diferencia aproximada de tres años entre la fundación de cada colonia, se han ido creando las lotificaciones El Tigre 3, El Tigre 4 y así sucesivamente hasta la fundación de El Tigre 8, que aún está en proceso.

De acuerdo con concejales de oposición, Guzmán utiliza la donación de tierras como una estrategia política para ganar adeptos. Además, afirman que los beneficiados con los lotes son personas afines al funcionario, entre quienes se encuentran empleados municipales, e incluso gente que no es del municipio, pero que cambia su domicilio para Apaneca.

“A pesar de ser un concejo plural, a nosotros no nos comunica nada el señor alcalde, no sabemos cuánto ha dado por los terrenos, no conocemos el listado de personas a las que él decide beneficiar, nosotros le reclamamos, le pedimos actas, documentos, facturas, planillas, el acta de traspaso ni siquiera nos los ha pasado, pero no nos toma en cuenta, porque él tiene la mayoría de votos (concejales)”, expresó uno de los regidores de oposición que pidió no ser identificado.

Aseguran que hay claras diferencias en las condiciones en que se encuentran las distintas lotificaciones: mientras algunas cuentan con todos los servicios básicos gracias a obras ejecutadas por la municipalidad, en otras el desarrollo es mínimo.

Mejoras. Los concejales y ciudadanos afirman que en El Tigre 7 y 6 residen empleados de la alcaldía y que por eso tienen mejores condiciones.

“Es obvio que la alcaldía siempre ha ayudado más a los habitantes de El Tigre 6 y 7 porque ahí viven empleados de la alcaldía, se nota en las calles, tienen todos los servicios básicos y buena infraestructura, lo contrario a El Tigre 4, donde la gente no es seguidora del alcalde. Esa colonia no tiene ninguna mejora”, manifestaron los concejales.

Una de las habitantes de El Tigre 4, quien solicitó no mencionar su nombre, sostuvo que el alcalde siempre los ha considerado de oposición y que por eso fueron el último grupo de familias en ser sacados del albergue, además de que nunca ha atendido las necesidades que tienen en la comunidad.

“Nos dejaron afuera solo porque estábamos organizados, porque defendíamos nuestros derechos, porque nos avocábamos a instituciones y a oenegés para que nos ayudaran, y eso a él no le gustó. Ponía la excusa de que teníamos casas, que éramos rojos, que éramos comunistas”, contó la habitante de El Tigre 4.

Recordó que fue hasta el 9 de febrero de 2009, tras muchas gestiones que las 41 familias que permanecían en el albergue recibieron su parcela de tierra, pero sin derecho a vivienda. Posteriormente, la alcaldía incluyó a otras 87 familias en esa lotificación.

“A nosotros nos dijo el alcalde que nos iba a dar la tierra, pero sin derecho a casa porque no tenía dinero, y aún así estábamos satisfechos porque por lo menos el terreno ya estaba, poco a poco comenzamos a levantar estas champitas humildes con las mismas láminas que teníamos en el albergue, porque nosotros somos familias pobres que vivimos de la agricultura; únicamente unas 30 casas son de ladrillo de las 132 que hay la comunidad, el resto son de láminas que ya están terminando su vida útil”, recordó otro habitante, que se identificó únicamente como Rosendo.

Alcalde. Osmín Antonio Guzmán es el edil de Apaneca desde hace 32 años. Buscará su reelección el próximo año.

Sobre los señalamientos hechos en su contra, el alcalde Guzmán aseguró brevemente que “no tienen fundamento” y que siempre ha ayudado a las personas que residen en el municipio sin tomar en cuenta ningún tinte político.

“Yo soy el alcalde de todos”, afirmó. Además, el funcionario manifestó que nunca ha necesitado pedir el voto de esa manera. “No me puedo aprovechar de la necesidad de la gente, yo soy una persona que me gusta trabajar bien”, puntualizó.