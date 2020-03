Las palabras proféticas de san Óscar Romero en el 40 aniversario de su martirio

Los actos conmemorativos por los 40 años del martirio del santo de El Salvador, san Óscar Romero se truncaron por la inminente llegada de COVID-19; pero nada en la vida es por casualidad, todo tiene su propósito.

Es así que las siguientes palabras de san Óscar hoy suenan más fuertes, como proféticas para la situación actual que está afectando a El Salvador y otros países.

“…Lo que ahora parece insoluble, callejón sin salida, ya Dios lo está marcando con una esperanza. Esta noche es para vivir el optimismo de que no sabemos por dónde, pero Dios sacará a flote a nuestra patria y en la nueva hora siempre estará brillando la gran noticia de Cristo”.

¿Casualidad o coincidencia las palabras del santo? No, todo ha encajado. Los 40 años de su muerte martirial, los 40 días del tiempo cuaresmal y la cuarentena domiciliar decretada por el gobierno de El Salvador se unen para crear el ambiente perfecto y reflexionar sobre la situación actual.

“Monseñor Romero, el Santo de América, como es conocido, nos iluminó grandemente en todo su ministerio episcopal; hay una homilía de Nochebuena que pintaba una realidad adversa, un contexto negro si se quiere y monseñor afirmó: “…Lo que ahora parece insoluble, callejón sin salida, ya Dios lo está marcando con una esperanza. Esta noche es para vivir el optimismo de que no sabemos por dónde, pero Dios sacará a flote a nuestra patria y en la nueva hora siempre estará brillando la gran noticia de Cristo”.

Peregrinos finalizan recorrido en honor de san Óscar Romero

Este salvadoreño de talla mundial, al vivir con autenticidad su pontificado, al palpar las duras batallas que vivía su pueblo, y al hacer puente entre Dios y los hombres, siempre tenía algo nuevo que decir, una luz nueva que aportar y una esperanza por asumir. A sus 40 años de martirio, lo que puedo afirmar es que sus palabras siguen siendo proféticas y actuales”, señala el padre Gonzalo Enrique Ortega, párroco de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.



Vivirla verdaderamente

La homilía citada fue durante la Navidad de 1979, pero refleja lo que significa la Cuaresma. No hay que olvidar de que a pesar del “encierro”, de la tribulación y del pánico que puede generar el COVID-19, se debe vivir la Cuaresma y reflexionar sobre la conducta individual y social.

“A propósito de la Cuaresma y la cuarentena quisiera parafrasear a su amigo entrañable y paisano, al padre Tilo (amigo de san Óscar Romero): La Cuaresma de ahora, la que estamos llamados a vivir es la que Dios había pensado para nosotros. Incluso sin vivir físicamente los sacramentos, sin poder participar de procesiones, ni folclores parecidos; la Cuaresma de ahora invita a una auténtica conversión, asumiendo un compromiso con el prójimo, con los que no tienen voz, con los que están sufriendo en carne propia la pandemia. Compartiendo lo que tenemos, intercediendo con nuestra oración, practicando la fraternidad; incluso, si Dios nos lo permite, después de estos tiempos acuciantes. Esta cuarentena es sinónimo por tanto, de lo caducos que somos, convirtiéndose así, ella misma en un espacio para reflexionar, para superar el egoísmo abismal en el que cotidianamente nos vemos envueltos”, comparte el padre Gonzalo Ortega.

Por otra parte, el padre Ortega señala que la conmemoración de los 40 años del martirio de san Óscar Romero con la feligresía no se realizarán por la emergencia nacional.

“Los actos conmemorativos en torno al 40 aniversario se han suspendido. Solo podremos contar con iniciativas propias de las mismas parroquias de la arquidiócesis y también las diócesis vecinas de todo el país. Vale la pena recalcar que estamos viviendo una nueva manera de evangelizar, la Iglesia y el mensaje de Cristo se está haciendo presente en los nuevos areópagos digitales, de aquí emana en este tiempo muchísima creatividad; aquí se está gestando entre los pastores y feligreses, nuevas formas de manifestar el amor por San Óscar Romero”.

Algunas parroquias transmitirán por Facebook live misa para conmemorar los 40 años del martirio de san Óscar Romero, los horarios son: cripta de Catedral Metropolitana, 10:00 a.m.; parroquia San Óscar Arnulfo Romero, 10:00 a.m.; Lumen El Salvador, 10:00 a.m.; iglesia El Rosario, San Salvador, 10:00 a.m.; parroquia San Juan XXIII, Zapotitán, 4:00 p.m.; parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, 5:00 p.m.; parroquia San Juan Bautista, Cojutepeque, 5:00 p.m.; parroquia San Benito, 5:30 p.m.; parroquia Santa Alicia, 6:00 p.m.; y parroquia San José de la Montaña 6:00 p.m; parroquia Nuestra Señora de Lourdes, 6:00 p.m.; y parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, colonia Guatemala, 6:00 p.m.