Las peculiares tumbas esculpidas en rocas

El cementerio en las rocas ubicado en el municipio de Delicias de Concepción en el departamento de Morazán, es uno de los camposantos más peculiares del país. Historiadores cuentan que se creó debido a la falta de espacio para enterrar a los fallecidos durante el periodo de fundación de la población, en 1897 mientras que otros aseguran que se construyó el siglo pasado.

Este cementerio es un patrimonio del municipio de Delicias de Concepción, y alberga más de 500 tumbas talladas a mano con cincel por habitantes de la localidad que dedicaron su vida a este trabajo.

En este sitio, los cadáveres eran situados en pequeños espacios que se abrían al centro o en alguna otra zona de las rocas.

Patrimonio. El cementerio de las rocas, es considerado un patrimonio del municipio de Delicias de Concepción.

Hasta la fecha, las familias que tienen un puesto adjudicado en este camposanto siguen enterrando a sus parientes en el lugar. Afirman que la construcción de una tumba demora entre 15 días a un mes, y que cada una tiene un valor que va desde los $300 a $600 dependiendo del tamaño y la piedra donde se desee ubicar.

Manuel Martínez, un historiador del municipio, asegura que uno de los talladores de tumbas fue Mario Milla, quien falleció hace un par de años, dejando consigo un legado para el municipio y un lugar de descanso inusual para los pobladores.

"Tuve la oportunidad de conversar con don Mario. Me dijo que uno de los motivos por lo que hacían este tipo de tumbas era para que los cadáveres duraran más", manifestó Martínez.

Habitantes contaron que lugareños han tratado de replicar el trabajo que hacían los antiguos artesanos, pero dicen que las tumbas no les quedan igual. "Antes a puro cincel las hacían, y hoy hasta cemento usan porque si no se le despedaza la roca", aseguraron. Actualmente, el cementerio entre rocas casi no tiene espacio para más entierros, pues cerca del 90% de las rocas del lugar ha sido utilizadas, y las que están vacías ya tienen dueño.

Algunos pobladores de Delicias de Concepción, aseguran que se hay una creencia entre los habitantes de lugar, de que al ser enterrado entre las rocas descanso eterno no será interrumpido, además de que su cuerpo se conserva por más tiempo. "La otra vez vinieron y sacaron un ataúd de las rocas, que ya tenía varios años de enterrado, y para sorpresa de nosotros la caja estaba intacta", dijo uno de los trabajadores del cementerio.

Dore Flores, es una de las personas que tiene a varios familiares enterrados en este cementerio, entre ellos están sus hermanos, quienes fallecieron a temprana edad hace 40 años. Manifiesta que junto a su madre visitan este lugar cada 2 de noviembre y que en esa fecha llegan turistas a conocer el camposanto. "Es algo atractivo para la gente. El día de los difuntos vienen con cámaras y todo a pasar el día", narró.