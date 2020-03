Las personas mayores de 60 años y las mujeres embarazadas deben permanecer en casa con remuneración, dijo Nayib Bukele

"El gobierno de El Salvador certifica que no hay casos de coronavirus detectados, la población puede estar segura que no vamos a esconder información, en el momento que encontremos algún caso lo vamos a comunicar", afirmó el presidente Nayib Bukele en cadena nacional.

A pesar de los rumores, El Salvador tiene cero casos confirmados, cero casos sospechosos, a pesar de los casos en observación, porque hemos seguido los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó el mandatario.

Estamos a tiempo de contener el virus lo más que se pueda, para eso debemos tomar medidas extremas, algunos dirán que son exageradas, pero la única forma de contener masivamente este virus es con la restricción de la movilidad. Se han arrestado a personas que han intentado ingresar en el país violando los controles sanitarios.

“Ayer la Asamblea Legislativa aprobó dos decretos que nos dan las herramientas para afrontar, en la manera de lo posible esta epidemia”, expresó el presidente salvadoreño, quien solicitó el viernes al órgano Legislativo la aprobación de una emergencia nacional y un estado de excepción como medida extraordinaria para detener la pandemia del coronavirus.

De ahora en adelante, todas las empresas deberán mandar a sus empleados mayores de 60 años y mujeres embarazadas a sus casas, con remuneración esto no aplica para titulares del gobierno o ministros. El Ministerio de Trabajo velará por este cumplimiento, las empresas deben acatar esta indicación sino serán multadas", dijo Bukele.

Los que piensan que pueden ir a un hospital privado o que no les puede pasar, tenemos que entender que aunque El Salvador les permita irse a otros países, otros países están cerrando sus fronteras y están con sistemas de salud colapsados, dijo Nayib, mientras hizo un llamado a quedarse en casa, "no salgan si no es necesario, no lo hagan por diversión o placer". Ordenamos el cierre de bares y discotecas por los próximos 14 días, pero ahora nos ha tocado ir a disolver este tipo de reuniones.

En su transmisión el mandatario hizo un análisis de lo está sucediendo en el mundo y explicó que en China y otros países dijeron "ahí se va a quedar", como el caso de España, que hace 10 días estaba mejor que los países de Latinoamérica.

Para prevenir esto, en El Salvador vamos a implementar un sistema dual que es el de cuarentena más el sistema de distanciamiento social para tratar de reducir lo posibles contagios, solo así vamos a tener el hospital listo, vamos a bajar la curva de casos.

El mandatario también anunció que el gobierno tiene planeado construir el hospital más grande en Latinoamérica que estará ubicado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) y contará con 300 unidades de cuidados intensivos y 2,000 camas para el tratamiento de esta enfermedad.

Tenemos que tener la seriedad del caso, hace unos horas circulaba en redes sociales una imagen del primer muerto en el país, la misma Prensa Gráfica lo desmintió, no entiendo cómo puede haber gente que haga eso, le pido a la población que está tratando de desestabilizar a El Salvador, si ven información, está bien alarmarse, pero verifiquen.

Durante la cadena nacional, Carlos Garzón, representante de la OPS/OMS en El Salvador explicó que el virus ha presentado un crecimiento exponencial en Europa y en casi toda América Latina e hizo énfasis que es importante quedarse en casa y acatar las indicaciones del Gobierno para que El Salvador siga como hasta hoy.

De acuerdo con información brindada por el viceministro de operaciones de salud, José Alabí, hay 1,241 personas albergadas en 19 centros de cuarentena El Salvador, incluyendo a cinco salvadoreños que compartieron un vuelo con un ciudadano guatemalteco contagiado con el COVID-19.

La pandemia del virus avanza por Centroamericana y ya afecta a Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá.

Emergencia Nacional y Estado de Excepción

Los diputados de la Asamblea Legislativa del país aprobaron emergencia nacional la tarde del sábado en una sesión plenaria extraordinaria que, en más de 12 horas de trabajo, estuvo marcada por pausas para reuniones con representantes del Gobierno.

"La @AsambleaSV (Asamblea Legislativa) aprobó el estado de emergencia, lo que nos da un 20% de herramientas necesarias para enfrentar la pandemia de #COVID19. Pero las herramientas más importantes (80%) son las restricciones de ingreso y circulación. Para eso es vital contar con el régimen de excepción", publicó Bukele en sus redes sociales.

Luego de esto, los parlamentarios siguieron reunidos hasta lograr, la noche del sábado 14 de marzo, el decreto de estado de excepción por 15 días en todo el país, medida que suspende garantías constitucionales como la limitación a la libertad de tránsito, prohíbe y suspende las reuniones pacifica y el derecho de no ser obligado a cambiar de lugar de residencia.