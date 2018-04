“Las personas que no necesitan su sueldo, no hacen un buen trabajo”, Javier Simán

“Yo he aprendido de que las personas que no necesitan su sueldo, no hacen un buen trabajo. Tú necesitas acompañarte de gente que necesita su sueldo y que va a ir a trabajar con pasión para ganarse cada centavo de su sueldo”, respondió el aspirante presidencial de ARENA Javier Simán, durante la entrevista matutina del TVO de Canal 23, al preguntarle si donaría su sueldo, en caso de llegar a la ganar.

Simán agregó que todos necesitamos nuestros ingresos, pero dijo que se compromete a “combatir la corrupción venga de donde venga”. Afirmó que esa tarea empieza al contratar a las personas más honradas, preparadas para los puestos, comprometidas con su trabajo y apegadas a la ley.