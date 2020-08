Las prótesis no le impiden trabajar

A sus 75 años, Candelario Argueta afirma que a diario se levanta a las cinco de la mañana y se prepara para hacer lo que asegura que le da vida: cultivar sus terrenos y cuidar de sus animales, esto pese a que tiene prótesis dentro de cada una de sus rodillas.

Desde 1971 reside en el cantón El Jute, ubicado en una de las entradas a la ciudad de San Miguel, cerca de la Universidad de El Salvador. Ahí es donde cultiva maíz, maicillo, cuida sus vacas y le da mantenimiento a los frutales con los que cuenta.

"Desde las siete hasta las 11 de la mañana trabajo en los terrenos, voy a descansar un poco, y vuelvo tipo dos de la tarde hasta las cinco o seis. Esa es mi rutina todos los días. Siempre me ha gustado la agricultura y desde los 8 años me he dedicado a esto", manifestó el septuagenario.

Recordó, que ha desempeñado trabajos de transporte, y que vivió en Estados Unidos, pero asegura que nunca ha dejado de trabajar en la agricultura, algo que desarrolla plenamente en la actualidad.

El 4 de julio del 2012 le colocaron la primera prótesis en una de sus rodillas y el 18 de septiembre del siguiente año, en la otra, debido a un problema de ligamentos que tenía.

"Según el doctor que me operó, yo tenía reseca la parte de los ligamentos y por eso no podía caminar bien, por lo que era necesario que me colocaran las prótesis", expresó.

Afirmó, que el médico le hizo énfasis en que no podía seguir trabajando en la agricultura porque corría el riesgo de sufrir daños en su cuerpo. Recuerda que le dijo al médico que iba a acatar las recomendaciones, pero acepta que en su interior sabía que era algo que no podía cumplir.

"El doctor me dijo que las prótesis eran como los zapatos, que mientras más se usan más rápido se terminan, pero no he sentido ningún padecimiento hasta la fecha, solo el cansancio normal como cualquier trabajador", aseguró.

Don Candelario es padre de dos hombres y una mujer, además tiene tres nietos. Su familia le insiste en que debería trabajar menos.

"Desde bien temprano anda trabajando y es muy hiperactivo, sale al mercado y siempre anda inquieto", manifestó Lilian Cruz, una de sus nietas.

Hace un año, la mala manipulación de una pulidora le provocó una lesión en su brazo izquierdo, y estuvo a punto de que se lo amputaran, pero aunque se recuperó, dice que ha perdido fuerza en el brazo.

"Yo no puedo pasar acostado, me muero quizás. El trabajo es parte de mi vida y lo seguiré haciendo por los cinco o diez años que me queden de vida, hasta que Dios me lo permita", declaró don Candelario.

Pero, aún con la vitalidad con la que cuenta a su edad, ha decidido que un joven le ayude en las labores diarias.

"Es un joven muy buen trabajador, me ayuda en muchas cosas y es muy amable. Actualmente a los jóvenes no les gusta mucho trabajar, pero este muchacho ha salido bueno", dijo don Candelario.