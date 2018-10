Las pruebas del milagro que pidió Roma

El 5 de septiembre de 2015, Alejandro Rivas miraba con desconcierto cómo una bolsa colocada a su esposa, Cecilia Maribel Flores de Rivas, para drenar agua comenzaba a llenarse. Había permanecido vacía por casi cinco días, sin expulsar el líquido acumulado en el cuerpo. Corrió adonde la enfermera, ella le indicó que ya era la segunda bolsa y que había comenzado a drenar aproximadamente a las 2 de la mañana, justo cuando él hacía una oración a San Óscar Romero.

—Yo quiero pensar que ella comenzó a drenar a la hora que yo estaba orando. Pudo haber estado orando otro, muchos más, pero yo quiero pensar que fue cuando yo lo hacía.

Con la respuesta de la enfermera, no supo qué decir, qué hacer. Dice que fue ordenando sus pensamientos a medida pasaba el tiempo, los meses posteriores. Hoy pone varios adjetivos a su reacción de aquel momento.

— Me quedé frío, estaba espantado, admirado, sorprendido, asustado, pero, sobre todo, feliz.

Entre los días 6 y 8 bajó la inflamación, retiraron los sedantes, pudo despertar y cruzar unas palabras con ella. La recuperación fue casi inmediata. Era asombroso para él, para los médicos, para las enfermeras. El mismo 8 de septiembre grabaron un audio para su grupo de oración del Camino Neocatecumenal, quienes estuvieron en oración permanente por ella. El 9 comenzó a comer alimentos suaves y el 10 salió del Hospital General del ISSS para trasladarla al 1.° de Mayo, allí debería estar en recuperación entre 10 o 15 días, pero el 14 de septiembre recibió el alta definitiva, todavía con más asombro para todos, pues parecía no haber sufrido de nada.

Luis Carlos había quedado ingresado desde su nacimiento el 28 de agosto, pues por reglamento del Seguro Social, el niño solo se le entrega a su madre, y si esta fallece, al padre cuando presenta la partida de defunción. Cecilia recuerda que la sala de recién nacidos fue un escándalo cuando llegó a ver al bebé y dijo que era la madre; para las enfermeras, ella estaba muerta.

Alejandro no había contado por completo todo el proceso a Cecilia, y admite que no existía un orden cronológico en sus pensamientos, pues había estado ofuscado, confundido, desbordado.

El 17 de septiembre, en casa recibieron las visitas de sus amigos Melvin y Karla, y Óscar y Beatriz, ambas parejas de esposos y compañeros de su congregación. Los cuatro se llevaron una sorpresa al encontrar a Cecilia sentada con mucha comodidad, incluso, recuerdan entre sonrisas, le pegaron un regaño porque debía estar en reposo completo.

Para sorpresa de ellos cuatro, el 19 de septiembre Cecilia y Alejandro se presentaron a la misa, lo que produjo un impacto entre los presentes. La mayoría estaba informado del caso por un chat que Alejandro había creado, allí los mantuvo al día del proceso de crisis y sanación, pero nadie esperaba verla tan repuesta.

—Yo me preguntaba al ver el asombro de todos ¿y a estos qué les pasa? Vi que Daniela se me acercó volcada en llanto, el padre Julio César feliz de verme. Él me había dado la unción de los enfermos, y luego me enteré de que le había contado a monseñor (Rafael) Urrutia que estaba muy mal y quizá moriría.

Entendió lo del asombro de todos cuando Alejandro le fue contando poco a poco todo el caso y su gravedad, cómo había vencido el síndrome de HELLP "y haber regresado de la muerte", como literalmente él lo dice.

Las pruebas para el milagro

Seis meses después, en marzo, Alejandro se enteró de que su amigo Melvin Rivas y su esposa, Karla, habían estado en la cripta en la Catedral Metropolitana para orar por Cecilia, y es este quien le pide e insiste en que tenían que presentar el caso a la oficina de canonización del arzobispado. Él se mostraba renuente porque junto con Cecilia habían determinado estar en silencio, pues para ellos, avalado por el Vaticano o no, era un milagro.

—No necesitaba que nadie me dijera que era un milagro y no me interesa cómo la vaya a ver quien sea; para mí, era insólito, era un milagro.

Melvin se declara devoto de Romero, dice que él ya había pasado una situación semejante con el cáncer de su padre y lo encomendó al santo salvadoreño. Decidieron hacer lo mismo por Cecilia y visitaron la cripta, con el convencimiento de que era una obra de Dios por intercesión de Romero. Insistió hasta llevar al convencimiento a Alejandro.

— La noticia llegó también adonde monseñor Urrutia, y él también nos dijo: "Bueno, ¿y ustedes van a declarar o qué?". Entonces decidimos con Ceci presentar el caso.

En la oficina de canonización se tomó su testimonio, contaron al detalle todo el caso, luego les pidieron más testigos, los contactos de los médicos, el expediente médico, se bloquearon y dejaron el caso en el limbo.

Ya antes monseñor Urrutia dice que el 15 de octubre de 2015 habían presentado tres casos de posibles milagros ante la Congregación para la Causa de los Santos, en el Vaticano, pero solo 15 días después de haberlos hecho llegar les habían dado una negativa y tenían que seguir buscando.

Alejandro dice que no existen las casualidad, y seis meses después de la primera entrevista en el arzobispado, su amigo Melvin le dijo que ganó una licitación para un levantamiento arquitectónico de unos edificios del Seguro Social, uno de ellos era el 1.° de Mayo, y que trabajara con él en el proyecto.

—Entramos a una oficina de las más grandes e imaginé que era la del director. Me llamó la atención que había una imagen de Monseñor Romero y recordé la petición de los contactos de los médicos y el expediente. Unos minutos después, entró el director y no sabía cómo preguntarle si era devoto o si lo admiraba.

Eligió la segunda opción. Para su sorpresa, el director Armando Lucha le confirmó que era devoto. Allí se abrieron las puertas, contó el caso de Cecilia, las solicitudes de contactos de los médicos y el expediente solicitado por la oficina de canonización. Lucha tomó su nombre y el de su esposa y pronto el expediente y los médicos se presentaron a la iglesia.

La parte de la oficina de canonización del arzobispado decidió despejar un par de dudas antes de llamar a los doctores involucrados en el proceso y convocaron a dos médicos independientes, así lo recuerda monseñor Urrutia.

—Nos entregaron el expediente y eran 987 páginas, unas revés y derecho. En una primera lectura que hice no entendí nada porque son términos médicos. Decidimos con el padre Edwin Henríquez hacerlo estudiar por un médico y una médica, pero por separado, y que ellos no supieran que hacían lo mismo.

Tres semanas después, ambos doctores coincidían en que se podría tratar de un milagro, y entonces decidieron poner en manos del postulador en Roma, Vincenzo Paglia, el caso, no sin antes tomar más testimonio en el país.

— Tres semanas después, Paglia nos dijo que había entregado el expediente a un experto en Roma y nos explicaba que allí podían estar en un caso de "una intervención externa superior", no decía milagro.

La petición inmediata fue instalar un tribunal e instruir el posible milagro. El 23 de enero de 2017, el entonces nuncio apostólico en el país, León Kalenga, notificó a la oficina de canonización que él tenía que estar listo para el 28 de febrero. A poco más de un mes, hubo que correr, se retomaron los testimonios de Cecilia y Alejandro, de dos especialistas médicos, el expediente y se mandó al Vaticano.

Alejandro recuerda que después de estar el caso en la Congregación para la Causa de los Santos, se le pidieron varias pruebas médicas más a Cecilia, la última muestra de sangre fue enviada a Estados Unidos, donde sería analizada y luego enviada al Vaticano con los resultados. A la oficina de canonización se le pidió entrevistar todavía a más testigos.

Después, el proceso pasó por la comisión médica del Vaticano, la teológica y de los cardenales, hasta que el papa Francisco firmó, el 7 de marzo de 2018, el decreto que certificaba el milagro y cuya canonización sería el 14 de octubre de este mismo año.

La vida normal

Alejandro y Cecilia siguen con sus interrogantes de por qué fueron escogidos ellos, para lo que no tienen respuestas. En su decir, el santo decidió mandar un mensaje de que se debe cuidar la familia, por ello la obra cae sobre una madre. Es solo una explicación que quieren adoptar. Pero personalmente lo ven como un regalo singular, que cimenta su fe, su esperanza y ahora su deseo de dar testimonio; lo ven sin compromisos ni presiones, más bien como algo que quieren compartir. Pero más allá de todo esto, quieren vivir su vida de manera privada, normal.

Urrutia también lo interpreta como un regalo de Dios para El Salvador e ilustra el caso de los Rivas Flores, una familia numerosa, grande, con varios hijos, y obra sobre una madre. Personalmente, dice que siente que es también un regalo para él por largos años de trabajo. Dice que no se trata de un premio, sino dar compresión de que para Dios hay un tiempo oportuno.

—No es para cuando uno lo quiere. Este milagro es como ver terminada una obra de tantos años que pensé que nunca iba a ver realizada, y ahora resulta que voy a estar presente.

Regalo o no, el debate para los Flores Rivas es lo que viene después del milagro. Estarán con el papa Francisco expuestos ante todo el país, son el centro de atención de la comunidad católica en El Salvador y reconocidos por el resto de la población que profesa otros credos. Urrutia dice que el milagro no los desnaturaliza y que seguirán tan normales como siempre. Ellos igual aseguran que nada ha cambiado, que la sanación de Cecilia les trae iluminación espiritual, pero que no cambia la razón de una familia que confiesa su fe en Dios.

Cecilia asegura que ellos solo fueron un vehículo, pero que el país ahora debe volcar su atención sobre San Romero.

—La atención no debe estar sobre nosotros, sino sobre el santo, porque el santo tiene tanto que darle todavía a El Salvador. Hoy por hoy, si estuviera vivo, nos volvería a decir lo mismo.

Alejandro recapitula que son siempre una familia normal, con disgustos, diferencias, con hijos inquietos a los que hay que corregir y estimular. El milagro no los hace diferentes ni "superpersonas", quieren solamente vivir su vida como todos los demás.

Monseñor Urrutia coincide con ellos en ese sentido, cree que no se pueden crear expectativas innecesarias sobre lo que considera una familia normal, que seguirá teniendo problemas, disgustos y alegrías.

—Que la gente los deje vivir la privacidad de su vida, no pueden ser muertecitos andando. La vida es normal y el milagro no cambia la naturaleza humana.

Cecilia vuelve a poner la dirección en San Romero; para ella, la trascendencia del mártir no ha pasado y no es valorada ni estudiada por los salvadoreños y sigue tan vigente como siempre.

— Lo importante es escuchar la voz del santo día a día. Pareciera que escribió para ahora, habló para ahora, oró para ahora. El Salvador no ha cambiado nada en 30 años, es la misma realidad.

Desde el punto de vista psicológico y a criterio de la licenciada María Elena Paz Manzano, mientras Cecilia y Alejandro puedan controlar la presión que se cree sobre ellos de personas que los quieran ver de manera ejemplar y en un orden estricto más allá del normal, podrán tener equilibrio en sus vidas.

Los Rivas Flores intentan continuar con su vida... sin cambios drásticos, viviendo en su interior el agradecimiento de su bendición, viviendo con valores y no tanto lo de obsesionarse con un orden drástico. Esto les "permite estar conscientes y mantener la humildad", dice la psicóloga.

El reto para los Rivas Flores es poder integrar la celebridad que les da el caso con la vida espiritual que dicen querer, vivir sin particularidades y tener la privacidad necesaria para mantenerse como una familia normal, que solo busca mantenerse unida tras el pilar de la fe. El cardenal Gregorio Rosa Chávez había dicho que tras el 14 de octubre viene un tsunami para El Salvador y el país debe estar listo para manejarlo; Cecilia y Alejandro ya son parte de ese tsunami y quieren encauzarlo por el orden debido. Para ellos, ahora cuenta la historia de san Óscar Romero, una que el país no ha terminado de conocer.