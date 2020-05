"Las pruebas, en el rango de prioridades, no son número uno en los centros de contención", admite Ministro de Salud Francisco Alabi

El Ministro de Salud de El Salvador Francisco Alabi dijo este lunes 4 de mayo en el Noticiero Hechos AM de Canal 12 que "sabemos que las pruebas (de covid-19) en el rango de prioridades no son número uno en los centros de contención, porque en los centros de contención, para bien o para mal, tenemos localizados los pacientes de riesgo y no andan en el territorio".

Alabi respondió así a las denuncias de personas que tienen varias semanas en un centro de contención sin haber sido sometidas a una prueba de covid-19 o sin conocer su estado de salud.

Según cifras oficiales, hay 3,964 personas distribuidas en 91 centros de contención. Terminaron ahí por haber ingresado desde el extranjero, por haber sido deportadas de Estados Unidos, o por haber sido identificadas como una persona que tuvo contacto con un contagiado de coronavirus. También hay 2,394 personas que fueron llevadas a un centro por que -a juicio del policía o militar que las detuvo- no tenían una razón válida para circular.

Por ley, el Gobierno debe tener como prioridad la toma de muestras de las personas en confinamiento sanitario forzoso y la comunicación de los resultados. En el caso de los que han llegado del extranjero deben saber si son positivos o no en un plazo de cinco días, en cuanto a los detenidos por violar la cuarentena deben ser sometidos a una prueba en un lapso de 24 horas. La Asamblea advirtió que el funcionario que desobedeciera la ley sería separado de su cargo.

Mientras tanto, Alabi afirma este lunes que "tenemos que entender que la prioridad número uno son las personas que se mantienen asintomáticas, el muestreo en el territorio. Del centro de cuarentena sabemos que son personas de riesgo, sabemos que es incomodo y no quisiera que ningún salvadoreño estuviera en un centro de contención, pero no depende de lo que yo quisiera como médico, sino de las características de la pandemia", dijo Alabi, al ser consultado sobre la falta de pruebas a los confinados.

Por otra parte, al ministro de Salud se le preguntó cuándo estará listo el hospital que se construye en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), tomando en cuenta que los casos de covid-19 se están disparando en el país.

"Sabemos que esta enfermedad tiene una característica y es que aquí los enfermos por coronavirus y los muertos por coronavirus no los podemos evitar, y bueno, no los podemos ocultar", mencionó. Agregó que todo el que tenga síntomas puede buscar cualquier establecimiento de la red hospitalaria porque todos son susceptibles a "captar pacientes" y evadió responder cuándo estará listo.

El porcentaje de avance es del 27 %, según datos ofrecidos por el Gobierno en el portal de covid-19.