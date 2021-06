Las razones del diputado Soriano por las que NI no acompañó a víctimas de Chalchuapa

Haber votado en contra de iniciativas surgidas desde la oposición o desde la sociedad civil es visto por el oficialismo como una manera de proteger la imagen de Nayib Bukele, aún y cuando estas consistían en temas como la ratificación del derecho humano al agua o la solidaridad con las víctimas de Chalchuapa.

William Soriano, diputado de Nuevas Ideas, acusó a los diputados de la oposición salvadoreña de presentar iniciativas encaminadas a generar discordia en el país, en un hilo de Twitter escrito el pasado miércoles. Su pronunciamiento, a falta de declaraciones de la fracción de Nuevas Ideas ante los medios de comunicación, es una de las posturas del partido en cuanto a su actuación en un mes y medio de legislatura, aún y cuando Soriano no es ni jefe ni subjefe de fracción.

En poco más de mes y medio de legislatura, la bancada de Nuevas Ideas ha votado en contra de iniciativas promovidas por la oposición o por la misma sociedad civil, como la ratificación de la reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua, la declaratoria de un minuto de silencio por las víctimas del asesino de Chalchuapa, un pronunciamiento en el mismo tema, un pronunciamiento condenando los ataques de Daniel Ortega a la democracia en Nicaragua, o la publicación de un reconocimiento a la amistad entre Estados Unidos y El Salvador.

De acuerdo al legislador cian, el objetivo de esas peticiones era dañar la imagen de la Asamblea y de Nayib Bukele y del órgano legislativo, y por ello votaron en contra. Luego de estas votaciones, la actuaciones de los diputados oficialistas generó rechazo en las redes sociales. Esto, según Soriano, era precisamente lo que buscaba la oposición.

En todo caso, Soriano no explicó porqué aprobar derechos constitucionales o mostrar solidaridad con víctimas de asesinato dañaría la imagen del gobierno. En lugar de eso, consideró que, en lugar de condenar los ataques a la democracia en Nicaragua, la Asamblea debería pronunciarse por el caso de Norman Quijano, sobre quien hay una orden de captura por un juicio abierto en el país. Sin embargo, el legislador no indicó porqué su bancada no ha presentado dicha iniciativa o si lo hará en los próximos días.

“No es que les interesen esos temas, es que buscan a toda costa, generar discordia entre El Salvador y sus Aliados. No les interesan ustedes ni sus problemas, por 30 años fueron así”, agregó el diputado en su hilo, quien agregó que: “Con esto buscan imponer una agenda a la Nueva Asamblea, distorsionar la opinión pública y hacerse ver cómo los paladines del Pueblo”.

LA PRENSA GRÁFICA publicó este día que, de 65 decretos aprobados por la actual Asamblea, 55 provienen de iniciativas emitidas desde Casa Presidencial. Los únicos decretos aprobados por iniciativa de legisladores fueron las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la república, las reformas a la ley de imprenta, y una reforma a la ley general de los deportes.

El dato, de acuerdo a legisladores de oposición, demuestra que la agenda de la Asamblea oficialista es aprobar solo lo que CAPRES les ordena. De hecho, el Ejecutivo anunció hace una semana que presentaría en estos días una propuesta de Ley General de Aguas y, hasta esta fecha, no lo ha hecho.

Lo que sí llegó fue una iniciativa de parte de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, que durante 15 años han peleado por el tema y que fueron los organizadores de la marcha en protesta por la inclusión de la empresa privada en el ente rector y que obligó a la modificación de dicho punto.

Sin embargo, la presidenta de la comisión de medio ambiente y cambio climático, Sandra Martínez, se negó a que la iniciativa fuera discutida, ya que dijo que debían esperar a que llegara la propuesta del gobierno para poder discutir el tema.

Como parte de sus justificaciones, Soriano mencionó que las prioridades de la bancada de Nuevas Ideas están en la lucha contra el covid-19, la reactivación económica y en inversiones históricas, como la ampliación de la carretera Los Chorros o programas de educación de primera infancia. Eso sí, no mencionó la aprobación de la llamada “Ley Alabí”, cuestionada por organismos internacionales, por considerar que garantiza impunidad a funcionarios sobre los que pesan sospechas de actos de corrupción durante la pandemia, ni tampoco mencionó que la Asamblea oficialista ha aprobado más dinero en préstamos en un mes que la legislatura anterior en todo un año.

Soriano se dio a conocer en marzo pasado, luego que Nayib Bukele tuviera un choque con la congresista de Estados Unidos Norma Torres. Soriano insultó a Torres vía Twitter, ofreciéndose a explicarle los logros de la gestión Bukele en dos años y a explicarle qué era un narco estado. Luego de eso, Soriano borró el tuit.