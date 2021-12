Las razones para no reelegir al fiscal general

Son muchas los señalamientos que ha recibido el actual fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, por su interés en reelegirse para el cargo. Especialistas aseguran que por su falta de moralidad notoria e independencia no debería ni siquiera competir.

Entre los acontecimientos que marcan el mandato del fiscal está su nombramiento ilegal del 1 de mayo. Así lo asegura José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ). "El vicio de origen de su nombramiento en el golpe de Estado del 1 de mayo lo descalifica desde el inicio del proceso de reelección. No debería ni siquiera estar bajo consideración por su falta de independencia y su falta de idoneidad para el cargo", aseguró.

Además, agregó que la inacción demostrada en los casos de corrupción vinculados con el oficialismo y de los fuertes indicios de la negociación del presidente de la República con las pandillas, demuestran que su desempeño en el cargo es "superfluo".

Además de estos casos, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, destacó también la falta de trabajo en casos complejos como las desapariciones, feminicidios y los casos que remitió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y que hasta el momento no han sido investigados.

Escobar señaló que al Gobierno y la Asamblea Legislativa lo que les interesa es elegir a una "persona que les garantice impunidad" y que por ende, el actual fiscal Delgado tiene fuertes posibilidades e ser reelegido.

Además señaló la falta de independencia del actual fiscal impuesto.

"La lógica del Gobierno es tener controladas las instituciones. No se van a dar el lujo de elegir una persona que puede ser independiente y que investigue los casos que tiene ahí archivados la Fiscalía y que involucran al actual Gobierno. No se van a disparar en el pie", aseguró.

SIN BAREMO

Acción Ciudadana ha llevado un monitoreo del procedimiento que ha realizado la Comisión Política que ha realizado las entrevistas a los siete candidatos para el cargo y consideran que deben replantear el dictamen aprobado, ya que es necesario que implementen un mecanismo transparente y efectivo para elegir al candidato más idóneo y capacitado.

Fabiola Fernández, de Acción Ciudadana, lamentó que no se haya tomado en cuenta el baremo que presentaron junto con FUNDE ante la Asamblea para hacer una evaluación más rigurosa de los perfiles. Aseguró que hay deficiencias en el proceso como ha ocurrido antes.

Señaló también que a pesar que las entrevistas han sido públicas, estas no han profundizado en los conocimientos, experiencias, aptitudes y deficiencias de los postulantes.

Zaira Navas, de Cristosal, dijo que es importante que las personas que quieran ostentar este cargo tengan una trayectoria irrefutable con respecto de la Constitución de la República, leyes secundarias y normas internacionales y de las cuales el actual fiscal carece.

"Su elección nace de un procedimiento con vicios de inconstitucionalidad porque la Asamblea, sin el debido proceso, lo nombró como fiscal", aseguró.

Destacó también la falta de independencia que los otros abogados han hecho y que no ha cumplido con las funciones que le corresponden. También asegura que es grave que esté al frente de la FGR por el pasado que ha tenido.

"Es importante que la persona que ostente el cargo no tenga antecedentes de violaciones a derechos humanos y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha emitido resoluciones señalándolo (Rodolfo Delgado) como responsable", aseveró.

A pesar que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa ya aprobó el dictamen favorable para elegir al próximo fiscal general para el periodo 2022 - 2025, este no fue agregado a la agenda de la sesión ordinaria de ayer.

Para el proceso de selección se sometieron seis candidatos más, entre ellos una mujer (ver nota aparte).

Razones por las cuales no debe ser reelegido Delgado

Estas son, en resumen, las causas que señalan los expertos al analizar la opción de Delgado.

Impuesto el 1 de mayo

El 1 de mayo, 64 diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, destituyeron al fiscal general de ese momento, Raúl Melara, e impusieron con la misma cantidad a Rodolfo Delgado para un periodo de seis meses, que terminaron en noviembre. Tanto la Asamblea como el recién fiscal impuesto fueron cuestionados por ese nombramiento.

Eliminación de la CICIES

El 4 de junio, Rodolfo Delgado anunció la finalización del convenio que tenía con la Organización de Estados Americanos (OEA) que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Según información de la propia CICIES, habían remitido 12 casos de corrupción para que se investigaran en la FGR y ninguno prosperó.

Falta de independencia

Los expertos sostienen que Delgado carece de independencia ya que solo persigue casos contra opositores y fue nombrado por la Bancada Cyan, afín al Órgano Ejecutivo que lidera el presidente Bukele. Desde su elección fue criticado porque los procedimientos en los que ha sido activo responden a intereses del presidente o son casos políticos.

No hay resultados

Durante estos seis meses el fiscal impuesto no ha dado prioridad a casos de interés como los desaparecidos, la suplantación de identidad en la Chivo Wallet, entre otros. Todos los casos a los que le ha dado prioridad han sido de persecución política. Es de destacar que solicitó la no extradición del líder de la MS, Armando Melgar, alias “el Blue”.

Pasado cuestionable

Delgado estuvo en la Unidad de Crimen Organizado en el año 2000, época en la que fue señalada por encubrir violaciones de derechos humanos. Trabajó para Alba Petróleos, empresa investigada por lavado de dinero. Además, en la actualidad enfrenta un caso de violencia intrafamiliar económica y psicológica por parte de una exesposa.