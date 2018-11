Las respuestas que no encuentran las niñas y las jóvenes

Magaly ama jugar al fútbol. Siempre quiso ser futbolista y los niños del equipo donde lo intentó por primera vez no le pasaban la pelota por ser niña. Ella, una de las jóvenes que participó en los talleres sobre imaginarios sociales sobre violencia de género –organizados por LA PRENSA GRÁFICA y Oxfam El Salvador–, no se explica por qué las niñas o adolescentes deben enfrentarse a limitantes o a burlas por querer practicar un deporte que, por la cultura machista en El Salvador y en muchos otros países, siempre estuvo reservado como un privilegio para hombres.

Las jóvenes de entre 20 y 25 años consideran que la situación de las mujeres respecto al acceso, uso y disfrute de los espacios públicos, como canchas o estadios de fútbol, está en desventaja en cuanto a la de los hombres, según el estudio de Oxfam denominado "Rompiendo moldes", elaborado luego de 4,731 encuestas en ocho países de América Latina, incluido El Salvador.

Magaly es consciente de que fue víctima de un trato desigual, y cuestiona por qué a las niñas se les impone qué deporte pueden practicar. Como ella, muchos otros jóvenes plantearon inquietudes en los tres talleres con estudiantes de escuelas y comunidades de los municipios de Santa Tecla, Santo Tomás y Ahuachapán, celebrados entre el 7 y el 15 de noviembre pasado.

¿Por qué la gente cree que son normales los piropos en la calle, si a las mujeres les incomoda?, ¿por qué las niñas tienen que usar falda y no pantalón en el uniforme de la escuela?, ¿por qué en la casa los hombres no quieren hacer nada?, ¿por qué los hombres fomentan el odio a las mujeres?, ¿por qué se cree que solo los hombres pueden ir a trabajar y que la mujer debe quedarse en casa cuidando los niños? Muchos porqués que surgieron durante los talleres de teatro y expresión corporal guiados por el pedagogo y actor Óscar Guardado, quien desarrolló discusiones acerca de qué entienden las y los jóvenes por violencia hacia las mujeres.

"Sucede más en la escuela, en los hogares, hay niños que pelean y tocan a las niñas y a ellas no les gusta. Yo en la escuela he visto que los niños pegan, tiran patadas y le pegan a las niñas", fue una de las respuestas.

Ivania Lazo, oficial del Programa Justicia de Género de Oxfam en El Salvador, participó en el taller realizado en Santa Tecla para explicar a las y los jóvenes la definición de machismo y violencia de género. En medio de esa explicación planteó otras inquietudes para llamar a la reflexión: un elemento de violencia de género es no considerar las diferencias biológicas de las mujeres, ¿por qué las niñas tienen el mismo tiempo para ir al baño que los niños en las escuelas, si las mujeres tienen realidades fisiológicas distintas a las de los hombres?

Situaciones que las y los jóvenes cuestionan

Los jóvenes que participaron en el taller sobre imaginarios sociales expresaron su inconformidad con algunos patrones establecidos y se cuestionaron, entre otras cosas, por qué asumir comportamientos por ser de uno u otro género.

¿Por qué no puedo jugar fútbol por ser niña?

una niña que participó en un taller expuso su ejemplo de cuando fue víctima de discriminación por querer jugar fútbol.



¿Por qué debo ir en falda a la escuela si es más incómodo?

¿Por qué las niñas no pueden usar pantalón en los uniformes, si este les permite más comodidad a la hora de sentarse y jugar?



Creencias sobre el acoso callejero

Un estudio de Oxfam sobre imaginarios evidenció que la culpabilidad por el acoso callejero recae en las mujeres. Siete de cada 10 jóvenes de 15 a 19 años cree que una mujer no debe vestirse “provocativamente”.

¿Por qué tengo que soportar los piropos si no me agradan?

varias jóvenes dijeron que los piropos en la calle no les agradan y les incomodan, pero que mucha gente cree que es algo normal.

¿Por qué hombres se sienten más que las mujeres?

Muchos jóvenes expresaron cómo unos hombres incitan a otros a sentirse superiores y tratar con menosprecio a las mujeres.