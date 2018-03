Las rocas del golfo que no asustan a los habitantes de Meanguera

Lee también

Una extraña imagen en las aguas del golfo de Fonseca captada por satélites se viralizó el mes pasado en redes sociales. No era para menos. La aplicación Google Earth mostraba algo poco usual ocurriendo el 13 de enero de este año, frente al municipio Meanguera del Golfo, La Unión: una especie de burbuja se formaba y daba la impresión de que emergía, cual nave extraterrestre oculta en el fondo marino. Las imágenes satelitales mostraban un punto blanco a partir del cual se extendían ondas, similar al efecto que se logra cuando a un lago en quietud se lanza una pequeña piedra.La noticia de que algo extraño ocurría en el golfo de Fonseca fue retomada por varios medios de comunicación nacionales e internacionales, digitales principalmente, y aparecieron explicaciones de diversa naturaleza, incluyendo las que asociaron el hecho a actividad extraterrestre.Un equipo de LA PRENSA GRÁFICA viajó hasta el sitio exacto donde fue observado el punto blanco. Ahí algunos pescadores y lancheros realizaban sus faenas de rutina y contaron que, en lugar de escandalizarse por el fenómeno, lo tomaron como algo normal, pues aseguran que en ese sector marino, conocido como La Burra, hay una gran cantidad de piedras grandes, lo que hace que por momentos el oleaje tenga mucho movimiento.En esa área queda al descubierto una porción de terreno rocoso y cuando las olas impactan contra este rebotan a partir de ese punto en todas las direcciones. Esto se observa en la mayoría de ocasiones en horas de la mañana, cuando normalmente el oleaje está bajo.“El oleaje ese día (que Google Earth captó las imágenes) estaba muy alto. Ya ha habido otros años con oleaje muy alto, pero talvez no lo detectaba el satélite, y ese día sí lo hizo. Fue como a las 3 de la tarde y no había nadie cerca porque la mayoría pesca por la mañana, ya que en la tarde son muy fuertes los vientos”, explicó José Santos Cruz, lanchero del sector.Cruz vive en el cantón Guerrero, conocido también como playa El Majahual, ubicado a dos kilómetros de donde el agua golpea las rocas. Dice que no desconoce lo publicado en internet, ya que asegura estar informándose constantemente a través de las redes sociales.“Esas piedras están desde los (tiempos de los) ancestros, según nos cuentan, por lo que no nos admiramos mucho”, dijo David Cruz, menor de edad y sobrino de Santos Cruz.La zona es limítrofe marítimo con los países de Nicaragua y Honduras, declarada como zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad el 4 de octubre de 2007 por los presidentes de los tres países que comparten aguas.Para llegar al sector primero hay que embarcarse en el muelle Los Coquitos, municipio de La Unión. Si la marea está alta, las personas abordan desde la orilla del muelle; y si la marea está baja, contratan a hombres que por $1 las cargan en unas carretas hasta donde está la lancha, porque caminar en ese tramo de playa a la lancha es riesgoso, sobre todo hacerlo descalzo, ya que la contaminación del lugar es notoria debido a que ahí van a parar las aguas negras de la ciudad.“Hay personas de estos mismos lancheros o pescadores que han perdido hasta sus miembros inferiores, ya que se han herido y por ejemplo tienen diabetes, se les complica todo”, indicó Luis Dheming, alcalde de Meanguera del Golfo, el único municipio isla en El Salvador.Luego de una hora de navegar, se llega a la zona urbana de Meanguera del Golfo, desde donde se parte también en lancha a La Burra, se hace un trayecto de aproximadamente 15 minutos.Según el lanchero Santos Cruz, en años anteriores algunos pescadores se han estrellado con sus lanchas en las piedras, ya sea por descuido o por olvidarse de su existencia, causando solamente daños materiales leves.“La zona no es muy peligrosa, solamente cuando está muy picado el mar y las olas altas. Uno pasa alrededor de ella, y como hay producto abundante de langostas y otros peces, se pesca mucho”, indicó Cruz.Daniel Blanco, también pescador de la zona, manifestó que cada libra de langosta la pueden vender como mínimo en $4.50 y en época de gran demanda hasta $9 por libra.“Depende del tamaño de la langosta; puede haber entre tres y cuatro por libra. Hay gente que la vende a $6 y en época de vacaciones puede valer hasta $9”, dijo Blanco sobre la riqueza que proporciona el mar en dicha zona.El jefe municipal de Meanguera del Golfo, Luis Dheming, cuenta que no dejó de causarle gracia la diferente información que leyó en internet que hablaba de eventos sobrenaturales.La imagen captada por el satélite la considera normal, pero agrega que han emitido recomendaciones a los pescadores de evitar que pesquen con fuerte oleaje.“Para nosotros como isleños es considerado normal ese montículo de piedras. Fue algo extraño que algunos medios o personas lo relacionaran con ovnis o algún animal extraño. Los pescadores, cuando hay viento, no se acercan y se les recomienda que no lo hagan por precaución”, afirmó el jefe de comuna.El fenómeno natural captado por Google Earth es una muestra del atractivo turístico enorme en el golfo de Fonseca.