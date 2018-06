¿Las salas cunas para trabajadores operarán de noche? Las principales dudas tras la aprobación de la ley

El camino para que El Salvador cuente con una Ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para los hijos de los trabajadores ya pasó por la aprobación en la Asamblea Legislativa, que dio sus votos el pasado 31 de mayo en el último día del plazo que la Sala de lo Constitucional le había dado para que enmendara la omisión en la que se había mantenido durante 35 años.

El proceso para que esto se convierta oficialmente en ley está inconcluso. No obstante, ya hay varias empresas con inquietudes sobre el camino que deberán seguir para prepararse para su entrada en vigencia, tomando como base que la ley se aplicará a los patronos con 100 empleados o más.

Jaime Solís, quien es socio de la firma BDS Asesores, expertos en derecho laboral, dijo que cerca de una veintena de empleadores se han acercado buscando respuestas sobre qué hacer en ciertas situaciones o de qué maneras podrían quedar o no obligados a ofrecer este beneficio a sus empleados.

Según Solís, unos 1,200 empleadores en El Salvador estarán obligados a dar este beneficio.

¿Qué falta para que se convierta en ley?

El proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente de la República, Salvador Sánchez y publicado en el Diario Oficial. Cuando esto suceda, se contarán dos años exactos para que la ley entre en vigencia.

Pero el proyecto aprobado hace doce días aún no había sido enviado al mandatario hasta el mediodía de este martes. Los procedimientos dictan que el proyecto debe ser firmado por la mayoría de miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y enviado dentro de los siguientes diez días hábiles de la aprobación al presidente de la República. El diputado de ARENA, David Reyes, dijo que aún están dentro de este plazo, que las firmas ya están completas y que lo enviarán en la tarde o mañana. El tiempo se acaba el 14 de junio.

¿Cómo se aplicará la ley en situaciones peculiares?

- Jornadas de 24 horas

Uno de los temas que no se especifican en la ley es qué sucede con las empresas que tienen jornadas de 24 horas e incluyen horarios nocturnos. Este, de hecho, fue uno de los vacíos señalados por diputados de la Asamblea Legislativa durante la plenaria en que la ley se sometió a votación.

"Si yo como padre no tengo con quién dejarlo y lo llevo a una sala cuna de madrugada, el patrono va a tener que prepararse para atender a un niño en ese tiempo, porque la ley no da distinción. La ley dice que yo como trabajador, durante la jornada de trabajo, puedo solicitar este beneficio", expuso Solís, y consideró que se tienen que "establecer parámetros claros" al respecto. "Es un tema que ha quedado en el tintero", señaló.

En esta situación podrían encontrarse empleados de la industria, de call centers o empresas de seguridad privada.

Sobre esto, el diputado Reyes considera que la ley es "flexible" y que se engloba dentro de las tres modalidades que contempla la ley, en la que se posibilita el pago de servicio de salas cunas con carácter independiente a la empresa.

Solís cree que por la demanda del servicio, surgirán las salas cunas que ofrezcan ese servicio. "No va a haber tanto problema en San Salvador, donde yo puedo buscar a alguien que de el servicio 'tercerizado' en la noche, pero en los pueblos es más complicado (...) ese es un tema que muchas empresas nos han consultado", manifestó.

- Empresas con varias sedes

"Otro (aspecto) que es de mucha consulta es qué pasa si tengo centros de trabajo en diferentes partes del país y tengo 100 trabajadores en mi empresa", expuso Solís. "Se nos había consultado incluso en el sector bancario, por ejemplo, donde tienen agencias muy pequeñas, sobre cómo van a dar ese servicio", dijo.

En este caso, aclara que aunque en una sede hayan diez empleados, por ejemplo, si en total suman 100 trabajadores en la misma planilla, el empleador estará obligado a proporcionar el derecho de salas cunas. "Van a tener que buscar, y es cuando la ley da tres alternativas, que yo pueda crear mi sala cuna, que yo me asocie con otras empresas o que yo contrate a un tercero", explicó.

- La "evasión" de la obligación

Para que un empleador esté obligado a proporcionar una sala cuna, debe tener como mínimo cien empleados bajo su número patronal del Seguro Social. "Puede darse el caso que alguien cree varias empresas para evitar tener los 100 (empleados). Eso se puede dar (...) Hasta el momento no sería algo ilegal", dijo.

¿Puede un trabajador privado de su derecho denunciar esa práctica? Para Solís, existe la posibilidad de que un trabajador pueda reclamar a cualquiera de las "empresas" en las que se haya hecho la segregación de empleados que deberían estar en una misma planilla, si se comprueba que esos patronos tienen "un mismo interés común".

- ¿Qué pasa cuando una misma persona es dueña de varias empresas y entre todos suman 100 empleados?

Solís aclaró que la suma se hace por el número de empleados bajo un mismo número patronal, que es diferente en cada empresa, aún si pertenecen a la misma persona. Por tanto, no aplica hacer una misma sumatoria de empleados.

- Los "outsourcing"

"Hay empresas que brindan ese servicio de personal, puedo tener en mi planilla 400 (empleados) pero en realidad en mi centro de trabajo, 1000. En ese caso son las empresas (de outsourcing) las que asumen las obligaciones en cuanto a esos trabajadores", dice Solís sobre esta modalidad, cada vez más utilizada por los empleadores.

"Hay muchas empresas que prestan ese servicio outsourcing. En una planta de producción yo puedo tener trabajadores de la empresa A y B, pero son de diferente patrono (...) Hay tendencias internacionales que dicen que eso no debería ocurrir, legislaciones como la costarricense, panameña, donde obligan a los patronos a que ese tipo de outsourcing es prohibido por ley. De hecho en Colombia ya hay una ley específica donde este tipo de prácticas donde yo trato de dividir estas sociedades para quitarme obligaciones laborales es prohibida, pero en El Salvador no tenemos ninguna regulación al respecto", dijo.

"Una prohibición como esa debería estar en la ley que han pronunciado en la Asamblea y estamos a la espera de la ratificación", dijo, al explicar que no podría incluirse en el reglamento algo que no está contenido en la ley.

- Cuando el número de empleados varía entre "permanentes" y "eventuales"

" Hay algunos de nuestros clientes, por ejemplo textileras, ciertos rubros, o call center, que tienen picos de solicitudes en el año y que requieren más personal", planteó Solís. "Puede que tenga 80 (empleados) permanentes y que en un pico, en navidad, yo necesite contratar más eventuales y me paso a 100. Voy a tener que cumplir. La ley no hace diferencia entre trabajadores permanentes y eventuales", explica.

- ¿Cómo se aplicarán las multas a los incumplidores?

Las multas serán aplicadas en cada visita que haga el Ministerio de Trabajo y verifique el incumplimiento. Esto incluye las visitas de inspección o las derivadas de la denuncia de un trabajador de la empresa.

- Si una empresa ya no contrata mujeres, ¿se librará de la obligación?

"Otra de las consultas que nos dijeron, porque hay de patronos a patronos, (es) 'voy a parar de contratar mujeres para que no me pidan el beneficio'", manifiesta Solís. Sin embargo, aclara que la ley establece que el derecho podrá ser reclamado tanto por los hombres como por las mujeres.

- Los costos para crear y mantener las salas cunas

Solís explica que el costo dependerá tanto de la capacidad para el número de niños que serán cuidados en una sala cuna y el equipamiento que sea requerido. Estimaciones preliminares indican un gasto de entre $60 y $200 por niño.

Sin embargo, esto se podrá definir con más certeza cuando se cuente con el reglamento de la Ley donde se especifique el equipamiento necesario. Este debe ser emitido por el presidente de la República a más tardar 120 días (4 meses) después de que sancione la ley.

Lo que sí contempla por ahora la ley es que los costos en que el patrono incurra para instalar las salas cunas son descontables del Impuesto sobre la Renta. Para Solís, esto incluye el número de ampliaciones que deban hacerse a las salas cunas en un futuro para ampliar su capacidad.

- Los profesionales que deberán contratarse

Solís cuenta que esta es "otra parte importante que es de mucha consulta" y por la que los patronos se muestran preocupados. "La ley exige que sean profesionales capacitados en educación, o que sea personal profesional, obviamente eso encarece mucho el servicio que se va a brindar", dijo.

"Ese tema tendría que quedar bien claro, si me puedo apoyar en madres sustitutas que cuidan a los niños, que no tienen estudios pero tienen la experiencia para cuidárselos y que solo sea en orden jerárquico superior el que tenga los estudios y sea el que verifique, o si va a necesitar que todo el personal sea profesional en el tema", recomendó, sobre la formación del reglamento pendiente.

- ¿Podrían ocurrir despidos para librarse de la ley?

Solís dice que la mayoría de empresas que han buscado asesorarse son "grandes" y no han considerado el tema de los despidos. Además, dice que a las micro y pequeñas empresas no les afectará la ley porque solo obliga a los patronos con cien empleados o más.

Sin embargo, cuenta que sí "hay empleadores de 100 trabajadores o 110 que dicen 'sí me va a impactar bastante, tengo que ver cómo hago'".

Por otra parte, en un eventual escenario, "si tengo 106 (empleados) y despido a 7 solo para quitar (y que queden menos de 100), pero les pago su indemnización completa, sus vacaciones, su aguinaldo... yo no debería tener ningún tipo de problemas", consideró Solís.

- ¿Qué papeleo debe seguirse?

"La documentación lo va a establecer el reglamento. Si yo tendré que ir al ministerio para solicitar algún tipo de permiso y que vayan a verificar (...) Yo creería que en un inicio le van a pedir la aprobación de los planos, las medidas y luego el equipamiento que le van a solicitar", dijo.

BDS considera que esta prestación, abrirá las oportunidades de desarrollo de hombres y mujeres que han tenido que dejar de trabajar cuando llega el momento de la maternidad y no tienen las condiciones para combinar el cuidado de los hijos y una jornada laboral.

El 27 de julio realizarán una capacitación sobre el tema de las salas cunas para abordar el tema desde la experiencia en Guatemala y Honduras, países que ya tienen en práctica una ley como esta.