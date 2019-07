Las técnicas de "Mecafé" para evadir impuestos, según la Fiscalía

El 5 de mayo de 2016 la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio del Hacienda inició un proceso de fiscalización del Impuesto sobre la Renta (ISR) en las cuentas de José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como "Mecafé". El proceso tenía la intención de comprobar si el contribuyente había cumplido con sus obligaciones tributarias de 2014.

Los auditores designados por el Ministerio de Hacienda encontraron que el empresario presentó información falsa para tratar de ocultar parte de sus ingresos entre el 1.º de enero y 31 de diciembre de 2014 con la intención de pagar menos impuestos, según lo recoge la Fiscalía General de la República (FGR) en la acusación que presentó contra "Mecafé" el martes 25 de junio pasado.

La acusación sostiene que Miguel Menéndez presentó el 28 de abril de 2015 su declaración de impuestos del año anterior, aunque dos meses después la amplió. Los documentos presentados por "Mecafé" daban cuenta de que en 2014 tuvo ingresos generadores de impuestos equivalentes a $328,196.52, pero Hacienda insiste en que mintió.

De acuerdo con las investigaciones a las que accedió LA PRENSA GRÁFICA, "Mecafé" obtuvo en 2014 ingresos sujetos a impuestos de $544,645.05, lo que significa que trató de ocultar $216,448.53. Durante ese ejercicio fiscal Menéndez tuvo entradas de dinero por cultivo de café de su empresa MECAFE S. A. de C. V. y por prestar servicios a Industrias Kawaki.

Los auditores no tienen certeza del origen de algunos ingresos que omitió declarar el empresario en 2014. El dinero no declarado se divide en abonos a sus cuentas bancarias de $22,843.30 y gastos de $180,105.23 sin justificar la procedencia de los fondos, aunque tuvo otras ganancias justificadas de $13,500.00. La FGR dice que ese año el procesado evadió pagar $109,101.71 del ISR.

31 mayo de 2014. Beneficios a “Mecafé” Cosase, empresa de Miguel Menéndez, fue la que más contratos ganó en el Gobierno de Mauricio Funes: tuvo ingresos de $21.5 millones.

Las pesquisas aseguran que el empresario, con información falsa, dijo que $141,320.59 de sus ingresos de 2014 no debían estar sujetos a impuestos porque los utilizó para producir bienes y el funcionamiento de sus empresas, tal como ordena la ley. Pero los auditores consideran que no existe información que justifique que el empresario usó ese dinero de esa manera. "Mecafé" tampoco pudo justificar que utilizó otros $1,600 en colegiaturas y gastos médicos para demostrar que no debía pagar tributos por ello.

El acusado, que fue dejado en "libertad" por el Juzgado Tercero de Paz mientras sigue el caso, utilizó el mismo modo de operación para evadir impuestos en 2015, de acuerdo con la declaración de impuestos que presentó ante Hacienda el 28 de abril de 2016.

"Mecafé" aseguró al Estado que sus ingresos sujetos a impuestos eran de $162,885.12. Pero los auditores aseguran que el procesado debía declarar ingresos de $550,689.32, lo que significa que omitió $387,804.20 obtenidos con préstamos, alquileres de inmuebles y la mayor parte ($305,704.72) sin justificación de su origen (ver infografía).

La información falsa sirvió a Menéndez para evadir un total de $118,435.77 del ejercicio fiscal de 2015, lo que sumado con la cantidad evadida un año anterior ($109,101.71) eleva el monto evadido a $227,537.48 entre el 1.º de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, según la FGR.

Ulices del Dios Guzmán, abogado de "Mecafé", sostiene que la auditoría realizada por Hacienda es "ilegal" porque no le notificaron a su defendido. "Don Miguel Menéndez tiene toda la documentación de todos los elementos, ingresos y gastos que se refieren a la renta de 2014 y 2015", dijo.

Funes y "Mecafé"

Entre los fondos que Menéndez omitió declarar en 2015, según la pesquisa, están los pagos que le realizó el expresidente Mauricio Funes por el arrendamiento de una casa ubicada en la exclusiva urbanización Lomas de Altamira, del cantón Monserrat, en San Salvador. El exmandatario le pagó $25,500 por el alquiler de la vivienda durante ese año.

La relación entre Funes y "Mecafé" está llena de polémica e indicios de corrupción. El empresario fue uno de los principales padrinos de la candidatura del experiodista para la primera magistratura de El Salvador y su empresa COSASE se convirtió en la que más contratos gubernamentales ganó durante los cinco años de la gestión Funes (2009-2014).

Aunque fue dejado en libertad por este caso, "Mecafé" permanece detenido en el sector 9 del centro penal La Esperanza, conocido como "Mariona", mientras las autoridades investigan su participación en el presunto desfalco del Estado durante el gobierno de Funes denominado Saqueo Público y su papel en el supuesto soborno por la presa El Chaparral.