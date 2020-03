Las ventas en el mercado "La Tiendona" han caído 50%

Los importadores aseguraron no haber incrementado los precios de estos productos, y sostuvieron que si se han registrado alzas es porque los vendedores al detalle las han realizado.

"Se están manejando los mismos precios desde hace más de un mes. Ha habido un declive bastante fuerte en las ventas, pero a pesar de eso tratamos la manera de abastecer el mercado. Estamos asumiendo costos porque la verdura de donde se está trayendo ha incrementado, la gente no quiere ir a los cultivos por el miedo a esta pandemia que hay", afirmó Ernesto Hernández, director ejecutivo de la Asociación Gremial Empresarial de Importadores y Exportadores de Frutas y Verduras de El Salvador (AGEIFVES).

Por lo mismo, la gremial pidió a la Defensoría del Consumidor verificar si ha habido aumentos. "Tenemos entendido que hay gente que está vendiendo la libra de papas a un dólar, y eso es exageradísimo, tendría que valer 60 o 70 centavos", ejemplificó Hernández.

Silvia Correa, mayorista de dicha central, reiteró también que han mantenido los precios, a pesar de la merma en la demanda, luego del cierre escalonado de comedores, hoteles y restaurantes.

Cada día, a dicho mercado, ingresan alrededor de 100 categorías de productos.

"En todas las categorías ha bajado la cantidad importada. El producto que entra en La Tiendona es el más fresco que entra al mercado (local). Han incrementado los costos, cada importador está sosteniendo los costos", comentó Dimas Martínez, vicepresidente de la asociación.

El paso por puntos fronterizos se encuentra normal, expresaron los vendedores. En La Tiendona trabajan alrededor de 5,000 personas y 75 importadores de frutas y verduras. Normalmente opera las 24 horas, pero a partir del próximo lunes 23 de marzo, cerrará sus puertas a partir de las 7:30 de la noche y las reabrirá hasta las 2 de la mañana, en acuerdo con la Alcaldía de San Salvador, según informó la asociación de mayoristas.

"Como comerciantes no dependemos de un sueldo, sino de las ventas diarias para poder sobrevivir y pagar a las personas que nos ayudan en el negocio", expresó un vendedor que prefirió omitir su nombre.

"Ha bajado bastante la jalada de mercadería, nosotros trabajamos con gente de restaurantes y no ha venido a comprar", contó Marco Antonio Escobar, un cargador, que cobra $1.50 o $2.00 por bulto.

"Hoy estoy viniendo un poquito más tarde, y me estoy yendo un poco más temprano, porque pues como dicen que tiene que estar uno más resguardadito. Estoy viniendo a trabajar, porque si no venimos no ganamos, hay que seguir en la lucha", dijo sobre su rutina, Pedro Martínez, un cargador quien gana $15 diarios en ese mercado.