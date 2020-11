Las víctimas de la pandemia que nunca olvidaremos

Este 2 de noviembre, Día de los Difuntos, cobra una especial relevancia en medio de la pandemia, que durante ocho meses ha desolado cientos de hogares en los que alguien ha fallecido a causa del covid-19.

Este es un sentido homenaje a algunas de las tantas víctimas de la pandemia, quienes ofrendaron su vida honrando un compromiso desde su profesión, desde la primera línea de batalla. Son miembros del personal de salud, pero también hijos, padres y madres, esposas, tíos, hermanos, amigos que permanecerán en los recuerdos y corazones de sus seres amados.

Un médico con una gran vocación

“Él siempre fue un gran ser humano. Amaba a su profesión y a sus pacientes”.

Flor Álvarez, Paciente

El doctor Miguel Ángel Quinteros Chilín, de 52 años, siempre será recordado como un excelente médico entre la comunidad santaneca, principalmente por quienes fueron sus pacientes o lo conocieron de cerca.

Tenía su consultorio privado en las proximidades del hospital nacional San Juan de Dios, de la ciudad de Santa Ana. Las personas a las que atendió afirman que era un profesional de la medicina que siempre les brindó una mano amiga no solo para sus males físicos, sino también como amigo.

Su familia recordó que Chilín comenzó a ejercer la medicina días después de que se graduara de una universidad privada de la ciudad de Santa Ana, hace más de 27 años.

“Él siempre fue un gran ser humano, como muy pocos doctores que aman su profesión al igual que a sus pacientes” comentó Flor Álvarez, una de sus pacientes. Su deceso fue muy comentado a través de redes sociales, donde amigos y conocidos expresaron su pesar por la partida anticipada del galeno.

Ana María Chilín de Hernández, tía del médico, lo recuerda como una persona a la que le gustaba investigar, dedicada a su profesión y a su familia. “A él siempre lo veíamos estudiando a pesar que ya era un profesional, le gustaba actualizarse, le gustaba atender a sus pacientes de la mejor manera, darles atención y escucharlos y sobre todo buscar las mejores alternativas para sus dolencias”, recordó Chilín de Hernández.

Afirmó que el médico nunca quiso trabajar en los hospitales públicos del país porque consideraba que a los pacientes no se les ofrece el trato adecuado. “Prefirió no trabajar en el Seguro Social o en algún hospital nacional porque decía que algunos doctores solo llegan a sacar a los pacientes, que no los escuchaban, que no les daban un buen trato y les recetaban sin conocimiento de la causa verdadera de los males”, manifestó la familiar.

A pesar de la pandemia, el doctor Chilín nunca dejó de atender a sus pacientes y se contagió de covid-19. Falleció en julio pasado en la sala de máxima emergencia del hospital San Juan de Dios de Santa Ana, esperando recibir tratamiento contra el virus.

Le sobreviven su esposa y su hija de nueve años.

Una enfermera muy querida por toda la gente

“Ella no tenía horarios, siempre que alguien la necesitaba acudía sin dudarlo.”

Gabriel Ramos, viudo

María Teresa Padilla de Ramos fue una reconocida enfermera del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de San Miguel, que perdió la vida a causa del COVID-19, el pasado 29 de agosto luego de permanecer ingresada alrededor de dos semanas en ese mismo centro médico.

Entre lágrimas, su esposo Gabriel Ramos narró el recuerdo que le quedó de su amada esposa, con quien compartió 31 años de matrimonio y de quien asegura era una persona entregada a su trabajo, el cual realizaba con gran amor y vocación.

“Ella no tenía horarios, siempre que alguien la necesitaba acudía”, manifestó Ramos quien comentó que su esposa era muy entregada a Dios y siempre oraba por sus pacientes.

Afirmó que María Teresa era el pilar de su vida desde que se conocieron, debido a la personalidad que ella tenía. “Yo estaba completo a su lado”, manifestó Ramos.

Unas semanas antes que su esposa falleciera le invadió una preocupación debido al incremento de casos de la enfermedad. Expresó que a pesar de los cuidados que la enfermera tenía, su hijo mayor, ella y él fueron diagnosticados con el virus, pero en el caso de ellos, el virus no los atacó con tanta gravedad, contrario a lo que pasó con su esposa, quien fue ingresada en el ISSS.

“Ella desde el 14 de agosto se despidió de nosotros, quedó ingresada y ya no la volvimos a ver con vida”, comentó Ramos.

Su hija, Gabriela Ramos, expresó que madre siempre fue una mujer muy querida en cada lugar que ella visitaba, que incluso le decía que no se fuera a poner celosa si algún día escuchaba que le decían “mamá”, pues gracias al cariño que la enfermera se había ganado, conocidos y pacientes la llamaban de tal modo.

Durante la pandemia, Gabriela vio a su madre llorar muchas noches en un sofá de su casa, pues muchos de sus compañeros de trabajo estaban muriendo. “Yo siempre le pedía a Dios para que a mi mamá no le diera esa enfermedad, pero al final Dios decidió y se la llevó”, comentó.

Mientras que su hijo Carlos aseguró recordar a su madre como una mujer de carácter fuerte pero a la vez dulce, que siempre estuvo con ellos a pesar del apostolado hospitalario.

Hombre al servicio de Dios y la iglesia

“Fue un hombre con muchos privilegios, le gustaba levantar iglesias.”

Rosa Maribel de Quijano, viuda

Israel de Jesús Quijano Moz consagró 32 años al servicio del ministerio de Dios. Fue pastor, evangelista, misionero y miembro del Cuerpo Ejecutivo de la Misión Siervo de Dios de la iglesia Príncipe de Paz, donde desempeñó el cargo de tercer vocal administrativo, asesor de misiones de la zona de Ahuachapán y de la zona costera.

El pastor falleció el 8 de agosto por covid-19 en el hospital El Salvador, en San Salvador, dejando un gran vacío entre la comunidad de la iglesia que dirigía.

Su familia compartió que Quijano comenzó a servir a Dios desde la edad de 15 años. De sus 32 años como pastor, 14 los dedicó a servir en la iglesia y a su comunidad de la ciudad de Apaneca, donde era muy apreciado por su trabajo pastoral.

“Fue un hombre con muchos privilegios, le gustaba levantar iglesias, comenzar de cero, a él le gustaban las misiones”, recordó su esposa Rosa Maribel Mazariego de Quijano, con quien estuvo casado durante 29 años, y procreó a tres hijos.

Al pastor también le sobreviven tres nietos, todos dedicados al servicio de Dios en la misma iglesia.

“Mi papá seguía los pasos de Jesús y siempre decía que un misionero come lo que sea y duerme donde sea, no andaba buscando lujos ni comodidades, era muy dadivoso, ayudaba al prójimo y no le decía a nadie lo que hacía. En él aplicaba el dicho que dice que lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. En la pandemia salía a orar por bastante gente enferma, muchos de ellos de covid-19”, expresó su hija Paola Quijano.

El padre del pastor murió un mes antes, también por covid-19.

“Con lágrimas en los ojos, a familia, iglesia local, pastores y amigos que tuvimos el placer de conocerle no nos queda más que aprender de las enseñanzas de la palabra con las cuales nos instruyó y le decimos no adiós, sino un hasta pronto”, expresó el congregante Jeison Balmore Siciliano Escobar.

“Siempre lo vi como un maestro lleno de autoridad del Espíritu Santo y gran ejemplo magisterial. No dudo que ha recibido su galardón de parte de nuestro Señor Jesús” expresó por su parte Adonay Guzmán, otro miembro de la iglesia.

El agrónomo que ayudó a su Zacate

Jaime Pacheco Hernández era un exitoso agrónomo de 47 años; falleció a causa del COVID-19, en julio pasado. Su familia es muy conocida en la ciudad de Zacatecoluca, así como lo era él por su destacada labor en el sector agrícola del país.

Durante muchos años impartió consultorías a productores en el Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA). Jaime recibió muchos reconocimientos a lo largo de su vida, y sus compañeros lo recuerdan como un profesional “arrecho”.

“El sector agrícola y los viroleños extrañamos esa vocación que Jaime tenía hacia los productores. Ayudaba a sacar buenas cosechas con nuevas tecnologías”, expresó un colega del agrónomo.

Pacheco, que hablaba tres idiomas y era un trabajador de largo aliento, estuvo casado durante 22 años con Rosa Elvira Gálvez de Pacheco; sus cuatro hijos eran su orgullo.

Una vida dedicada a la medicina

Como una persona humilde y proactiva recuerdan familiares, colegas y pacientes a la doctora Zonia Estey Membreño, quien falleció el pasado 30 de agosto a causa de la covid-19. profesional con una trayectoria de 40 años, Zonia era muy reconocida en el departamento de Morazán, especialmente en el municipio de San Francisco Gotera, adonde trabajó gran parte de su vida.

La doctora Membreño era especialista en ginecología y obstetricia. Llegó como estudiante en 1979 al Hospital Nacional Dr. Héctor Antonio Hernández Flores, de Gotera, adonde trabajó hasta el año de su deceso.

“Ella siempre decía que había que tratar a las personas con simpatía y calidez sin importar si no tenían para pagar”, manifestó Carlos Monjaras, su sobrino. Agregó que a pesar de la pandemia, nunca dejó de trabajar. “Ella siempre decía, un médico no es médico si se esconde de su deber”, compartió.

Farmacéutica y madre de familia

La empleada del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Sonsonate, Ana Margarita Martínez de Rodríguez, murió el 22 de julio a consecuencia del COVID-19.

Su hijo mayor Jonathan Rodríguez, de 26 años, la recuerda como la madre amorosa que les inculcó valores a él y a su hermano.

Margarita trabajó durante 20 años en el área de farmacia del ISSS. Era muy reconocida por su buen trato a los pacientes.

Martínez padecía de diabetes, hipertensión y era asmática. Su familia cree que posiblemente se contagió del virus en su trabajo. Comenzó a tener problemas de tos seca y fiebre desde el 10 de julio, pero a partir del 21 de julio se complicó más de salud y tuvo que ser ingresada de emergencia al ISSS por problemas respiratorios.

Su muerte fue muy lamentada por sus compañeros de trabajo, quienes la despidieron recordando su espíritu de servicio.

Comerciante y un altruista solidario

Pío Asunción Vásquez Vásquez, de 56 años, residente en el caserío El Calvario, del cantón San Antonio, en El Carmen, Cuscatlán, fue la primera persona que falleció de covid-19 en este departamento. Murió el 30 de abril.

Vásquez era un reconocido comerciante de verduras del cantón.

“Mi papá era alguien muy conocido y querido en el cantón, ya que cuando él podía siempre ayudaba a la gente”, manifestó una de sus hijas.

Los vecinos y autoridades de la alcaldía de El Carmen también recordaron a Vásquez como alguien muy participativo, altruista y un fiel católico. Afirmaron que siempre estaba contento y que contagiaba con su alegría.

“Siempre buscaba el bien común para los habitantes del cantón. Era una persona muy querida en la comunidad, bueno creo que en todo el municipio él era bien conocido”, relato un habitante del cantón San Antonio.