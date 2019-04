Las víctimas de violación: sus historias

$500 como indemnización por ser violada

Carmen tenía 13 años cuando su madre enfermó de un cáncer terminal y su padrastro aprovechó esa situación para abusar de ella. Los hechos sucedieron en 2005 cuando vivía en San Vicente. Un día de julio a ella le dolía el vientre porque estaba por venirle su menstruación y su madre, que ya estaba en cama debido a su enfermedad, le sugirió tomarse una pastilla.

Su padrastro, de nombre Pedro, escuchó la indicación y la engañó. Aprovechó para sedarla con un medicamento más fuerte. Al siguiente día Carmen despertó y su padrastro le dijo que habían hecho el amor, lo cual ella constató por la humedad y la sangre que había en su ropa interior.

No contento con el primer abuso, el padrastro sorprendió a Carmen otro día en la cocina y tomándola a la fuerza le introdujo un dedo en la vagina. La amenazó con hacerle algo si ella decía algo a otro familiar, pero la joven no soportó más y le contó todo a su mamá.

Carmen, con la ayuda de su familia, puso la denuncia en septiembre de ese mismo año, pero cuando la policía llegó a buscar a Pedro, él ya había escapado.

“Yo pasaba muy mal porque no podía olvidar lo sucedido. Él decía que yo tenía que servirle como mujer porque mi mamá estaba enferma y ya no se podía mover. A veces me encontraba en la calle y me amenazaba”, confesó Carmen durante el proceso judicial.

Pasaron los años y Carmen creció.

La justicia le respondió hasta octubre de 2016, cuando ella ya tenía 25 años. Pedro por fin enfrentó a un juez en el Tribunal de Sentencia de San Vicente y fue condenado a 17 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz.

Pero además de ir a la cárcel, el juez determinó que Pedro debía pagar a Carmen la simbólica cantidad de $500 en concepto de “daños y perjuicios psicológicos y morales ocasionados como consecuencia del delito”.

Abusada y embarazada por su propio padre

María tenía 10 años cuando su padre comenzó a abusar sexualmente de ella y obtuvo justicia hasta siete años después, ya cuando había quedado embarazada de él y había sufrido la pérdida del bebé.

Vivían en San Juan Opico y un día su padre aprovechó que estaban solos en casa para violarla. La primera vez que lo hizo la amenazó y le dijo que si le decía a su mamá, algo malo le iba a pasar. Acto seguido, su progenitor se fue a vender pan en su bicicleta. Asustada por la amenaza, María se quedó callada y los abusos de su padre comenzaron a repetirse. Primero una vez al mes, luego una vez a la semana y posteriormente cada dos o tres días.

Según su testimonio, su padre abusaba de ella por las madrugadas, cuando su madre dormía profundamente.

Un día se le atrasó la menstruación, sentía punzadas en el vientre y pasaba muy cansada. Su madre la llevó a la clínica y la doctora que las atendió confirmó un embarazo. “Me puse a llorar porque tenía miedo de decirle la verdad a mi mamá. Ella me amenazó y me dijo que me iba a pegar si estaba embarazada. La doctora comenzó a llenar unos papeles y cuando me preguntó quién era el padre, le tuve que decir que era mi propio papá.

Mi mamá al principio no me creía”, contó María.A inicios de octubre de 2015, cuando estaba comenzando su noveno mes de embarazo, María se puso mal de salud y la remitieron al Hospital San Rafael.

Ahí le dijeron que ya no escuchaban los latidos de su bebé y cuando le hicieron la ultra, le dijeron que su niña llevaba tres días muerta.

Al padre de María, que había huido de la casa, lo detuvieron un año después, en septiembre de 2016, y lo condenaron a una pena de 20 años y un mes de prisión el 30 de septiembre de 2017.

Durante su juicio dijo que “sabía que había fallado” y que “en el penal recibía estudios bíblicos y que ya aprendió que cometió un error”.



Las amenazas y el miedo a romper el silencio

Nury sufrió los abusos de su padre durante casi cuatro años.

No podía decir nada por temor a morir y tuvo que callar por mucho tiempo, hasta que no soportó más.

La primera vez que su padre abusó de ella rondaba los 11 años de edad y lo hizo una tarde mientras ella miraba la televisión. Le tocó los genitales. Con el pasar de los días las caricias se hacían más constantes en todo el cuerpo, hasta que un día su padre la penetró y le dijo que a partir de entonces sería su mujer.

Nury cuenta que su padre era un pandillero retirado y que además era alcohólico. Golpeaba a su mamá y trabajaba informalmente cuando le salía algo, así que casi siempre pasaba en casa y encontraba el tiempo para abusar sexualmente de ella.

Recuerda que cuando cumplió 13 años ella comenzó a juntarse con amigos varones de su escuela, pero su padre era celoso y los corría. Le preguntaba si eran sus maridos y la amenazaba. “Un día me golpeó frente a mi mamá y ella intentó meterse. Casi la ahorca y luego agarró un corvo. Amenazó que nos mataría y que nos dejaría descuartizadas en la casa”, contó Nury en el proceso judicial contra Esteban, su padre.

La joven confesó que sentía que su vida no tenía sentido y pensó en desaparecer. Pero todo cambió cuando su madre tomó la decisión de que se fueran de la casa. Ella sintió alivió. Aun así, su padre encontró la forma de seguir abusando de ella. Llegaba a esperarla en la salida de la escuela y bajo amenazas se la llevaba a la casa y la violaba.

Cuando cumplió los 15 años su maestra comenzó a notar que Nury presentaba síntomas raros. Siempre pasaba llorando y era muy apartada, así que decidió ayudarla. Fue en ese momento cuando la joven rompió el silencio y logró poner la denuncia contra su progenitor.

Hoy su padre cumple una pena de 26 años y ocho meses de prisión por el delito de violación en menor e incapaz agravada continuada. Pero Nury todavía tiene miedo y malos recuerdos.

Los niños también son víctimas de acoso

Pedro no dudó ni un solo segundo cuando su hijo, Juan, le reveló que había sido agredido sexualmente por el esposo de su abuela. Rápidamente lo llevó al Hospital Bloom y puso una denuncia que terminó en una condena de ocho años de prisión.

La valentía del padre le permitió evitar un mal mayor cuando un día de 2016 llegó a su casa y encontró a su hijo llorando. Juan tenía entonces nueve años y le contó que el esposo de su abuela, Carlos, le bajó los pantalones y la ropa interior para tocarle el pene.

El niño le confesó a su progenitor que no era primera vez que Carlos, de 65 años de edad y empleado de una alcaldía del área metropolitana de San Salvador, cometía la agresión. Lo había hecho al menos otras dos veces pero él no había dicho nada porque tenía miedo de que “el señor le hiciera algo a mi abuela”.

“Yo conocía al señor porque era la pareja de la abuela materna de mi hijo. No es fácil para uno como padre ir de un lado a otro cuando pasan estas cosas, o llegar a Medicina Legal para ver cómo un psicólogo entrevista a tu hijo”, contó Pedro durante su testimonio en el proceso judicial contra Carlos.

Juan contó en el juicio que los hechos sucedieron un día por la tarde. Carlos lo vio jugando en el pasaje donde vivían y lo llamó para ir a sacar unas cosas de la casa de la abuela. Al entrar, el adulto cerró con llave y tocó al niño sin que este pudiera defenderse. Pero un amiguito del pequeño interrumpió el hecho y Juan pudo escapar de su agresor.

Durante su defensa, Carlos dijo que todo era una mentira, un proceso en su contra porque le querían quitar la casa donde él vivía. “La abuelita del niño comenzó a pedir cosas y quizá por eso ella me ha hecho esta acusación”, declaró.

El juez del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador encontró a Carlos culpable del delito de agresión sexual en menor e incapaz y le condenó a ocho años de prisión. Actualmente está en el Centro Penal de San Vicente.