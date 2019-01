Lazo, Sosa y Rivera debatieron sobre temas de país

Tres de los cuatro ciudadanos que aspiran a la Vicepresidencia de la República cumplieron el compromiso de asistir al debate organizado por la Asociación de Radiodifusores (ASDER) y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES).

Karina Sosa, candidata del FMLN; Carmen Aída Lazo, de la Alianza por un Nuevo País; y Roberto Rivera Ocampo, candidato de VAMOS, debatieron. El ausente fue Félix Ulloa, candidato de GANA.

Ulloa no llegó y no informó a los organizadores. "No tenemos ninguna notificación oficial al respecto de parte de GANA, así es que nosotros estamos todavía esperándolos a estas horas", declaró el presidente de ASDER, Manuel Flores, antes de iniciar el debate.

Al término de este, LA PRENSA GRÁFICA consultó sobre si en el transcurso del encuentro GANA había justificado la ausencia de Ulloa, los organizadores dijeron que lo único que tenían era la carta compromiso donde aseguraron su participación.

A las 6 de la tarde comenzó la transmisión del debate, este fue retransmitido por más de 100 señales de radio a nivel nacional, informaron los organizadores. Además se transmitió en diversos canales digitales.

Los tres candidatos que participaron tuvieron 75 segundos para exponer y responder preguntas sobre temas específicos; después de que todos contestaban, se les daban otros 30 segundos para que contestaran otra pregunta sobre el mismo tópico. Siempre que se hacían las preguntas, el moderador del debate, Willie Lora, indicaba cuándo era el turno que estaba dispuesto para que Ulloa expusiera sus respuestas.

Además de las preguntas que hizo Lora, rectores de varias universidades privadas realizaron interrogantes a los candidatos.

Sobre salud, educación, seguridad, política exterior, migración, combate a la corrupción e impunidad, Lazo, Sosa y Rivera Ocampo expusieron propuestas. (Ver nota aparte).

De acuerdo con los organizadores, los temas que se seleccionaron y sobre los que se cuestionó a los candidatos fueron porque representan los mayores problemas que enfrenta la ciudadanía.

En ese sentido, Lora, el moderador del debate, cuestionó sobre planes, estrategias y costos de ejecución que han proyectado los candidatos.

El debate se dividió en cuatro bloques que duraron más o menos 15 minutos, el último espacio del evento se dejó para consideraciones finales de los candidatos presentes.

Más de 90 minutos después de la hora de inicio, a las 7:34 de la noche, terminó la transmisión del debate. En todo el transcurso de este, se mantuvo la silla vacía que estaba reservada para el candidato de GANA.

"Los debates lo que hacen es contribuir a la democracia, con esto crece la democracia. El mundo democrático tiene debates y lo que queremos es que los candidatos digan qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y qué es lo que están proponiendo, porque hasta ahora hemos oído mucha campaña pero no propuestas reales que nos digan esto lo vamos a hacer de esta forma, con estos medios, con estos recursos", consideró el rector de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Mario Antonio Ruiz Ramírez.

Agregó que en el país debería ser obligatorio que los ciudadanos que aspiran a un puesto de elección popular se enfrenten a un espacio de debate.

Acompañando a Sosa estuvo la secretaria general adjunta del FMLN, Norma Guevara, quien al final del evento declaró a LA PRENSA GRÁFICA que se sienten seguros de que con la fórmula presidencial que tienen pueden ganar un tercer período al frente del Ejecutivo.

Además se refirió a la ausencia de Ulloa diciendo: "En lo político electoral, como en el fútbol, nada se conoce hasta que el árbitro ha pitado el último minuto, nosotros estamos seguros de que vamos a ganar y el que no vino representa a una fuerza caprichosa, a un candidato que lo que se le ha metido entre ceja y ceja es ser presidente pero no tiene noción de lo que es el país, no tiene valor de enfrentarse a un auditorio".