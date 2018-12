Lazo reitera su compromiso con la gente en Intipucá

La candidata a la vicepresidencia de los partidos que conforman la Alianza por un Nuevo País, Carmen Aída Lazo, visitó ayer el municipio de Intipucá, en La Unión, donde envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos en este último fin de semana del año.

Lazo reiteró su compromiso de trabajar por los salvadoreños y externó que su situación puede cambiar, pero para eso se debe de trabajar por generar las oportunidades que todos merecen.

"Me he comprometido a trabajar por los salvadoreños que viven aquí y también por los que han salido del país en busca de oportunidades, nadie quiere dejar su hogar y familia. Todo esto puede cambiar, solo tenemos que trabajar por esas oportunidades que todos merecen y eso es lo que encontrarán en el gobierno de Carlos y su servidora", expresó.

Y, pese a los ataques en su contra, aseguró que se sentía feliz. "Me siento muy feliz (de) haber venido a cerrar el año aquí con ustedes. Entrar a la política no es fácil, uno sacrifica la familia, se enfrenta a ataques, noticias falsas, entre otras, no es nada fácil. Pero ¿saben qué? vale la pena, porque El Salvador puede y debe estar mejor", les dijo.

Agregó que durante los últimos meses junto al candidato presidencial, Carlos Calleja, han recorrido todo el país para conocer de primera mano las necesidades que la gente les ha señalado.

Por eso, dijo: "Nos estamos jugando el futuro de nuestro país". "Las cosas pueden cambiar y yo confío en la sabiduría de ustedes. No somos un país que quiere división ni odio, queremos unión y salir adelante, en mí y en Carlos van a encontrar personas sin pasado político, comprometidos a trabajar por lo que ustedes piden: vivienda digna, paquetes escolares y agrícolas mejorados, salud, seguridad y trabajo digno", sostuvo la aspirante.

A las mujeres y a las familias en general les dijo que trabajará de manera directa y comprometida para que tengan las oportunidades que merecen.

La candidata les pidió que jamás pierdan la esperanza por El Salvador y les deseó un 2019 de muchas bendiciones.

Lazo estuvo acompañada por el alcalde de Intipucá, José Elenilson Leonzo; el jefe de la bancada pecenista, Antonio Almendáriz; y otras autoridades del oriente del país.