Lazo sería secretaria técnica de la Presidencia

Carlos Calleja, candidato a la presidencia por la Alianza por un Nuevo País, dio a conocer que su compañera de fórmula, Carmen Aída Lazo, será designada como secretaria técnica de la Presidencia, en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero.

Calleja lo anunció durante la presentación del plan de gobierno, realizada ayer en un hotel capitalino.

"Carmen Aída es una mujer valiente que no se deja y que no tiene miedo de enfrentar los ataques. Fue este fin de semana cuando tomé la decisión de pedir que me acompañe en la Secretaría Técnica", manifestó el candidato.

Entre tanto, Lazo aseguró que aceptó el reto "porque Carlos (Calleja) me dijo que la finalidad de este proyecto es poner al centro la dignidad humana. Agradezco su confianza y cuenten con mi compromiso y mi amor por El Salvador".