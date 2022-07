Le amputaron los pies y fue enviado a penal de Quezaltepeque

Luego de pasar más de 70 días internado en el Hospital Nacional Rosales de San Salvador, Mario Mejía fue trasladado hacia el Centro Penal de Quezaltepeque, ubicado en el departamento de La Libertad.

El caso de Mario fue dado a conocer por LA PRENSA GRÁFICA el 14 de junio, luego de que su familia denunció que le habían amputado la pierna derecha y una parte del pie izquierdo debido a complicaciones con el padecimiento de diabetes, las cuales se agudizaron tras ser capturado.

El 3 de mayo fue trasladado al centro médico debido a una herida en uno sus pies que no fue atendida oportunamente, lo que le provocó el deterioro en su salud y tuvo que ser enviado de emergencia al hospital. Pasó el tiempo y uno de sus parientes relató que el pasado viernes 8 de julio a Mario le amputaron el pie izquierdo hasta la parte del tobillo.

A pesar que no estaba recuperado, le dieron el alta el miércoles 13 de julio y fue enviado a Quezaltepeque, lugar en el que se encuentran los reos con padecimientos crónicos. Ese penal ha sido habilitado para este tipo de personas, según lo informó recientemente el procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar. "En el caso de internos con enfermedades crónicas, como cáncer o personas con discapacidad, son atendidas en el centro penal de Quezaltepeque", expuso.

Sin embargo, la familia de Mario desconoce esa información y en ningún centro penal les han mencionado el motivo por el cual fue trasladado a ese lugar si aún no se encontraba bien de su salud.

"Fui a verlo el sábado (al hospital) y me di cuenta que ya no tenía sus piecitos y la enfermera me pidió que le llevara una silla de ruedas. Mi sorpresa fue que el miércoles que le llevaba las cosas me avisaron que ya le habían dado el alta y lo llevaron hacia otro centro penal", dijo un pariente que pidió no ser identificado. A la familia de Mario le preocupa su estado de salud, debido a que en las ocasiones que pudieron verlo en el hospital lo observaron desorientado y que estaba siendo tratado con antidepresivos.

"Me preocupa mucho la situación de él porque se ha desmejorado de una manera increíble. No ingresó así y sobre todo me preocupa que el tiempo está pasando y no tiene ningún antecedente delictivo. No entiendo porque lo tienen ahí si él no tiene nada que lo vinculen a grupos de pandillas", indicó un pariente de Mario.