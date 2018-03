Le celebran 100 años de vida a mujer unionense

Lee también

Las huellas de los años se ven marcadas en la piel de Mercedes Asencio Guevara, quien goza de un privilegio que no todos pueden celebrar: este mes cumplió 100 años de vida. Aunque los datos en su Documento Único de Identidad (DUI) y los de su cédula no coinciden con la fecha exacta de su natalicio que ella da, lo cierto es que todo indica que este mes es el de su cumpleaños número 100.Según su DUI, doña Mercedes nació el 1.º de febrero de 1917, su cédula dice que fue el 11 de febrero del referido año y ella asegura que la fecha que siempre le dijo su madre es el 2 de febrero.Pero para su familia lo importante fue celebrarle el centenario, llevándole mariachis e hicieron tamales para disfrutar en familia.También se celebró una eucaristía y luego una fiesta de cumpleaños en un restaurante de la ciudad de La Unión, donde doña Mercedes ahora reside.Es originaria del municipio de San Alejo (La Unión), pero asegura que la mayor parte de su vida ha residido en la ciudad de La Unión, donde trabajó con diferentes familias como ama de casa.“Yo molía, lavaba, planchaba y hacía los diferentes trabajos de un hogar”, comenta claramente la unionense centenaria.Afirma que a pesar de los trabajos que realizaba siempre se cuidó físicamente y eso le ha valido para cumplir 100 años. “Las muchachas de hoy no se cuidan, si planchan en el día en la noche ya se están bañando y yo no hacía eso, ni agua helada tomaba cuando hacía esos trabajos”, explica. Goza de buena salud, a pesar de que tiene dificultades para caminar debido a algunas fracturas que ha sufrido.“Yo la baño y le doy de comer porque ella no se deja de otras personas. Ella está muy bien y quizás cuando se nos vaya será de viejita, porque no tiene enfermedades como el azúcar o colesterol, no tiene nada”, afirmó Lucía Asencio, hija de la cumpleañera.