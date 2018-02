Le disparan y tratan de borrar evidencia

El cadáver de un hombre fue encontrado ayer por la mañana en la cuneta a orillas de la carretera Ruta Militar, en el tramo del cantón Llano de Santiago, de El Divisadero, Morazán, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC). En un inició se sospechaba que el deceso se había dado de manera accidental, pues la policía dijo que existía la posibilidad de que el hombre hubiera caído desde un vehículo en marcha, pero tras el levantamiento del cadáver se determinó que se trataba de un homicidio.

“El fallecido tenía dos disparos de arma de fuego en la cabeza y le habían dejado caer una piedra también en la cabeza como tratando de borrar los impactos de bala”, señaló una fuente policial.

La víctima fue identificada como Óscar René Ventura, de 31 años, quien era residente en el municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión.

Las autoridades policiales sospechan que el crimen en contra de Ventura fue cometido el lunes en horas de la noche o ayer en la madrugada.

La PNC aseguró que no se tenía mayor información sobre el homicidio debido a que en la zona donde fue encontrado el cadáver no hay viviendas cercanas y no se ha podido ubicar algún testigo del caso.

“Por lo que se ve, esta persona habría estado departiendo en alguno de los lugares nocturnos que están en la zona del 18, y quizá tuvo algún problema con los que andaba y acá le vinieron a quitar la vida”, indicó un agente.

El oficial de servicio de la PNC en Morazán señaló que se estaban haciendo las indagaciones sobre el hecho para encontrar a los responsables.



Departiendo

Un agente de la PNC señaló que, al parecer, Ventura había estado tomando bebidas con otras personas, las que lo habrían llevado hasta el lugar donde lo asesinaron.